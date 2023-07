O projeto Férias na Escola em Osasco oferece uma combinação de conhecimento e diversão.

Kelly Cerqueira

Ivan Cruz

O primeiro semestre do ano letivo se foi e as férias escolares chegaram. Para desfrutar deste recesso de forma proveitosa, o projeto “Férias na Escola”, que integra o programa ‘Eu Tenho Futuro’, realizado pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco, em parceria com a Planneta Educação, oferece aos alunos da rede municipal a oportunidade de participarem de uma programação desenvolvida com diversas atividades que serão vivenciadas dentro do ambiente escolar.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, reforça que o projeto é gratuito e que as inscrições já estão abertas. “No Férias na Escola, os alunos participam de oficinas lúdicas, recreativas, tecnológicas e esportivas com muita diversão e aprendizado. Os pais podem ficar tranquilos durante as férias, sabendo que os filhos estão se desenvolvendo com os amigos nas escolas e acompanhados de profissionais extremamente qualificados”, finalizou.

A nova edição traz o tema “Salvando o Planeta Terra”, a partir do qual os educandos se tornarão verdadeiros heróis e aprenderão sobre a importância da reciclagem, economia de energia e água, preservação da fauna e flora, entre outras ações em alinhamento com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“Os estudantes participarão de atividades que auxiliarão no desenvolvimento de habilidades e conhecimentos sobre os cuidados com o meio ambiente, de forma divertida e pedagógica”, afirma o secretário de Educação, Cláudio Piteri.

Serviço

Podem participar alunos do Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano, e alunos da Educação Infantil – Ciclo I (de 4 meses a 3 anos e 11 meses).

As escolas da Zona Norte oferecerão atividades de 10/07 até 14/07 e as escolas da Zona Sul de 17/07 até 21/07.

Para aproveitar esta incrível edição que está prestes a se iniciar, as inscrições devem ser realizadas na secretaria da escola onde o aluno está matriculado, ou por meio do site (https://feriasnaescola.plannetaeducacao.com.br/login).

Para outras informações, ligue na central do 156.