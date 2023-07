Projeto de Férias na Fundação Casa é realizado pela Secretaria da Infância e Juventude de Osasco

Júlia Santiago Oliveiro

Foto: Isabela Claudino

A Secretaria Executiva da Infância e Juventude da Prefeitura de Osasco (SEIJ), em parceria com as secretarias Executiva de Política para Mulher e Promoção da Diversidade (SEMUD) e de Emprego, Trabalho e Renda (Setre), realiza nesse mês de julho uma série de atividades voltadas para o incentivo e desenvolvimento dos adolescentes da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA).

O projeto de férias conta com o apoio do Osasco Soldiers Futebol Americano e do Instituto MC Guimê, com o intuito de despertar o interesse e a inclusão de menores infratores em ações socioculturais do município e combater o ciclo de reincidência que atinge os jovens nessa situação.

As atividades realizadas estão divididas em oficina de currículos, futebol americano, batalha de rima, palestra sobre a comunidade LGBTQIAP+ e palestra sobre violência contra a mulher.

A Fundação CASA é uma instituição vinculada ao Governo do Estado que tem a missão primordial de aplicar medidas socioeducativas de acordo com as diretrizes e normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), dando a assistência a adolescentes aplicando medidas, determinadas pelo Poder Jurídico, de acordo com o ato infracional e a idade do jovem.

“Apresentar uma nova perspectiva para os jovens e adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa é essencial para construção de um futuro melhor. Junto com o Governo do Estado de São Paulo, estamos estudando e criando políticas públicas para oferecer um futuro com oportunidades”, disse Vitória Silvestre, secretária executiva da Infância e Juventude de Osasco.