Plano de ação para implementação da Lei Paulo Gustavo é aprovado em Osasco

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Cultura, teve o plano de ação para a execução da Lei Paulo Gustavo aprovado, o que garante a alocação de recursos do Ministério da Cultura para fortalecer o setor cultural local. No total, serão destinados R$ 5.105.801,03 para projetos e ações culturais no nosso município.

A expectativa é que o repasse dos recursos seja realizado ainda neste mês de julho. O município aguarda apenas a assinatura de adesão por parte do governo federal. Conforme estabelecido pela lei, os valores serão direcionados para diversas ações, incluindo o apoio a produções audiovisuais, salas de cinema, capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes, festivais e mostras, bem como o suporte a outras áreas culturais, além do audiovisual.

Para manter-se informado sobre o encaminhamento do plano de ação, basta acompanhar as redes sociais da Secretaria de Cultura (@secretariadaculturadeosasco) ou fazer contato com a secretaria, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (11) 2183-6199.

“A participação ativa de todos é fundamental nessa construção coletiva. Ao apoiar e valorizar a cultura em nossa cidade, estamos fortalecendo a identidade e o desenvolvimento local”, avalia o secretário municipal Paulinho Samba de Rua.