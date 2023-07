Quatro postos de saúde ampliam horário de funcionamento até as 20h

Marco Borba

Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou que desde segunda-feira, 3/7, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Jardim Roberto, Metalúrgicos, Olaria do Nino e Munhoz Júnior passaram a funcionar em horário estendido, das 7h às 20h. Antes, o funcionamento desses equipamentos era das 7h às 16h.

“Tomamos essa decisão porque muitas pessoas se queixavam que saiam do trabalho e não conseguiam atendimento porque as unidades já estavam fechadas. O horário estendido vai funcionar nesses quatro pontos estratégicos até que, gradualmente, todas as UBSs também passem a funcionar em horário estendido”, disse Lins.

Algumas UBSs da cidade já funcionavam até 20h, entre elas a Santa Maria Goretti (Bela Vista), Darcy Alves E. Robalinho (Jardim Ayrosa) e Neide Alves da Silva (Cidade das Flores).

A Prefeitura ampliou os investimentos em Saúde nos últimos anos e, além da compra de novos equipamentos para os hospitais municipais Antônio Giglio e Maternidade Amador Aguiar, está construindo o Hospital da Criança e da Mulher (Jardim Piratininga, zona Norte) e reformou as UBSs Munhoz Jr., Vila Menck, Olaria do Nino, Metalúrgicos, Vila Yolanda, Padroeira, Ayrosa, Novo Osasco, Três Montanhas, Jardim Roberto, Conceição, Maria Gatti (Jardim das Flores) e Rochdale, além de entregar prédios novos para as UBSs Jaguaribe, Presidente Altino e Vila Yara. A unidade do Jardim Baronesa está sendo reconstruída. O Jardim Bonança, que ainda não contava com uma unidade de saúde, teve o prédio inaugurado em maio deste ano.