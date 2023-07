Cerimônia do Miss e Mister Melhor Idade 2023 é marcada por empolgação

Marco Borba

Eduardo Metrovich

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhou sexta-feira, 7/7, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18), a cerimônia do Miss e Mister Melhor Idade 2023, evento organizado anualmente pela Secretaria de Assistência Social (SAS). A exemplo das edições anteriores, a festa, da qual participaram candidatos, familiares e amigos, contou com a animação do Trio Los Angeles, grupo que alcançou projeção nacional na década de 1980 com vários sucessos nas rádios e tevês brasileiras.

Além do prefeito e do secretário de Assistência Social, José Carlos Vido, também participaram do evento demais secretários, vereadores e representantes de algumas entidades sociais.

O prefeito falou da importância de atividades como o Miss e Mister para o entretenimento e bem-estar da população da melhor idade e desejou sorte aos candidatos, que mesmo antes do início da cerimônia já mostravam empolgação nos camarins.

“É a primeira vez que participo e estou um pouco ansioso. Eventos como esse são bons para a gente fazer novas amizades e manter a mente ativa”, disse o aposentado Lisionaldo Pereira, 72 anos, morador do Jardim Novo Osasco.

A educadora aposentada Diunacy Bittencourt, 67 anos, do Jardim Conceição, disse que é a sexta vez que se candidatou ao Miss e Mister. “Embora nunca tenha vencido, gosto dessa festa. É fantástica, levanta o astral, recupera a autoestima e também porque é um evento solidário (a entrada era um quilo de alimento não-perecível, com destinação para o Fundo Social de Solidariedade do município para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social)”.

Diunacy foi educadora da rede municipal de ensino por 40 anos e hoje atua como corretora de imóveis, durante a semana, e cuidadora de uma idosa de 90 anos nos finais de semana. “Trabalho 12h x 36h. Revezo com a filha e a neta dessa senhora. Também dou aula particular de Português e Matemática. Procuro me manter ativa”, comentou.

Confira abaixo os vencedores:

Miss: Ivete Rocha de Moraes

Miss elegância: Maria Luiza Braz

Miss Simpatia: Maria de Lourdes Rorato

Mister: Mario Costa Serafim

Mister elegância: José Militão Tavares

Mister simpatia: Luiz Roberto de Souza Coelho