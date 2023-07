Reabertura do Parque da FITO ao público

Olga Liotta

Fernanda Cazarini

O Parque Ecológico Dionísio Alvarez Mateos, conhecido como Parque da FITO, reabriu seus portões no sábado, 8/7, após ampla reforma.

O local recebeu academia adaptada para pessoas com deficiência, área pet, novo playground, pista de caminhada e uma areninha com campo de futebol society e uma quadra de basquete 3×3, ambos iluminados por LED e com arquibancada.

Além disso, o parque recebeu novo paisagismo, com o plantio de 100 novas mudas de árvores nativas e frutíferas, pintura geral, nova identidade visual, reforma dos banheiros, da área de academia ao ar livre, do calçamento no entorno do parque e do EcoMuseu e do Núcleo de Educação Ambiental. O parque também ganhou novo sistema de iluminação com lâmpadas led, que permite que os frequentadores possam aproveitar o espaço até as 20h.

O prefeito Rogério Lins participou do ato oficial de reabertura. “Esse é um espaço para as famílias da nossa cidade. Ficou um parque completo, atendendo diversas faixas etárias e ainda nossos pets. Queremos ampliar o horário de funcionamento daqui e de outros parques do município. Com a iluminação de led, à noite aqui no Parque da Fito parece dia. Esse é mais um compromisso nosso com nossa cidade. Ainda temos muito a fazer, mas sabemos que estamos no caminho certo”, comentou.

Os moradores da região também aprovaram as mudanças. João Cícero da Costa, 77 anos, estava acompanhado da esposa Dalva Costa, 74, e do neto Cristian, 7, que é autista. Eles moram em Vila Yolanda há 40 anos e sempre levam o neto para se exercitar e contemplar a natureza no parque.

“Estamos muito felizes com a reabertura. Está tudo lindo. Agora meu neto poderá voltar a ter a rotina de sempre, pois aqui é um lugar que ele gosta muito e eu amei a academia adaptada. Enquanto ele brinca com meu esposo, também poderei me exercitar”, comentou Dalva.

Angélica Bath, moradora da região, levou sua pet Aisha passear e aproveitou o momento. “Ficou ótimo, achei bem moderno e seguro. Costumo vir aqui à noite, e percebo que as pessoas que frequentam aqui são famílias. Também ficou legal para fazer esportes, e a pista de caminhada ficou ótima para a Aisha, porque eu caminho muito com ela aqui”, destacou.

“Aguardávamos ansiosos a reabertura do parque. Isso é lazer, é para a sociedade, nós só temos que agradecer, porque usamos bastante o parque, até a pista no canteiro central para correr. Então, na nossa opinião, ficou tudo muito bom, inclusive a área pet é maravilhosa, pois os pets já fazem parte das famílias e essa inclusão é necessária”, disse o casal Luiz Henrique e Luciana O. S. Pereira.

Recentemente, o prefeito Rogério Lins entregou a modernização do Parque João Agostinho Bezerra, na Bela Vista, que também passou por revitalização geral.

Outra área de lazer que será entregue em breve é o Poli Ayrosa, que terá incorporado ao espaço a nova base da Polícia Militar. A quadra recebe novo piso de madeira e novos equipamentos de lazer. O programa de reforma e modernização será realizado em todos os demais parques da cidade.

Também participaram da cerimônia de entrega do parque da FITO o deputado estadual Gerson Pessoa, vereadores e secretários municipais, entre outros convidados.

Serviço

Parque Ecológico Dionísio Alvarez Mateos (Parque da Fito)

Endereço: Rua Georgina, 64 – Jardim das Flores

Horário: De segunda a sexta-feira, das 6h às 20h.

Fins de semana: Sábados e Domingos: das 6h às 18h

Telefone: (11) 3654-1660