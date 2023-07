Programa de Colocação Profissional beneficia 390 pessoas em três meses

Marco Borba

Marcelo Deck

Em vigor desde março deste ano, o Programa Passe Emprego da Prefeitura de Osasco, voltado a trabalhadores desempregados da cidade, já beneficiou 270 pessoas que se inscreveram para vagas de emprego nos Portais do Trabalhador do município e outros 120 alunos matriculados nos cursos de qualificação oferecidos pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre).

Além de estar desempregada, para ter direito ao benefício a pessoa precisa residir a uma distância superior a partir de 3 km do local onde o curso de qualificação profissional será realizado ou do local onde participará da entrevista de emprego. O interessado também não pode estar recebendo seguro desemprego e não ter renda que ultrapasse 50% do salário-mínimo vigente (aposentadoria, por exemplo, ou outro benefício do governo).

O munícipe que se enquadra nos critérios terá direito a um cartão correspondente aos 5 dias de curso com passagem de ida e volta de sua residência até o local do curso. A validade de carga dos cartões é para os 5 dias de curso. No caso dos que vão às entrevistas de emprego, o cartão é carregado com quatro passagens do transporte municipal (duas idas e duas voltas).

O encaminhamento às empresas para entrevistas de emprego é feito pela Setre, para os que se inscreveram para vagas de emprego nos Portais do Trabalhador da cidade. Os cartões são emitidos pelas empresas de ônibus do município (Auto Viação Urubupungá e Viação Osasco).

Caso a pessoa seja encaminhada para entrevista de emprego e não compareça, a Setre será informada pela empresa sobre o não comparecimento do candidato e o cartão, que é numerado, será automaticamente bloqueado. O bloqueio será solicitado pela Setre às empresas de ônibus.

Para requerer o benefício, o munícipe deve apresentar os seguintes documentos: Tiragem de quilometragem através do Google Maps, para confirmação dos 3 km; RG e CPF; comprovante de residência em nome do solicitante ou responsável (luz, agua, telefone, gás, IPTU).

No caso dos alunos dos cursos de qualificação, o requerimento do passe deve ser feito no ato da inscrição. A resposta do deferimento do pedido pode ocorrer na hora ou até o início do curso. A pessoa que vai em busca de emprego tem a resposta na hora. Se estiver no critério, já retira a carta de encaminhamento e o cartão com as passagens.

A Setre também possui outros projetos que oferecem qualificação profissional nos três Portais do Trabalhador de Osasco, seja por meios próprios ou em parceria com instituições de ensino.

Entre os cursos oferecidos estão o de auxiliar de logística; técnicas de vendas; atendimento ao cliente e auxiliar administrativo; básico de informática; portaria; empreendedorismo; sistema de gestão de qualidade; técnicas de liderança; gestão de processos e finanças pessoais.

As inscrições para os cursos online devem ser feitas no seguinte link: www.setre.cursos.fatecosasco.edu.br. É preciso criar login. Para se inscrever basta acessar a pasta do curso de interesse e seguir as instruções. Depois é só esperar a data da liberação do conteúdo para estudar.

Os mesmos cursos, com carga de 20 horas, são oferecidos presencialmente nos centros de qualificação profissional dos três Portais do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Rua Minas Bogasian, 291); Unidade Sul (Avenida Sarah Veloso, 106, 2º andar, Jardim Santo Antônio) e Unidade Norte (Avenida Presidente Costa e Silva, 372, 1º andar, Helena Maria), com atendimento das 8h às 17h.

Já os cursos de informática básica são oferecidos nos Centros de Inclusão Digital espalhados pela cidade, com atendimento das 8h às 17h. São eles:

CID Veloso. Avenida Sarah Veloso, 299, Jardim Veloso. Telefone: 3653-1164

CID UAPO. Rua Minas Bogasian, 97, Centro. Telefone: 3682-9895

CID Padroeira. Avenida Padroeira, s/n°, Jardim Padroeira. Telefone: 3653-1164

CID CATI. Rua Dom Ercílio Turco, 180, Vila Osasco. Telefone: 3653-1164

CID Anoscar. Rua Luís Antônio de Arruda, 55, Vila Yara. Telefone: 3654-0055

CID Fatec. Rua Pedro Rissato, 30, Vila dos Remédios. Telefone: 3653-1164

CID Helena Maria. Avenida Presidente Costa e Silva, 372. Telefone: 3685-2722