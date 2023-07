Semana do Rock de Osasco ocorre de 12 a 16 de julho

Arquivo Cultura/PMO

Osasco se prepara para uma semana eletrizante para comemorar a Semana do Rock 2023. Promovido pela Secretaria da Cultura da Prefeitura de Osasco, o evento celebra o gênero musical e acontece sempre no mês de julho, em homenagem ao Dia Mundial do Rock (13 de julho).

A programação é gratuita, vai de 12/7 a 16/7, e reunirá bandas locais e nacionais, palestras e outras atividades relacionadas ao rock.

Dia 13, às 20h, tem show com Skamoondongos, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18) em parceria com o Sesc Osasco.

O encontro de Baterias acontece no domingo, 16/7, às 14h, na Concha Acústica da Fito (Avenida das Flores, 701 – Jardim das Flores), e contará com a participação de 100 músicos, encerrando a Semana do Rock.

Confira a programação:

12/7 – A partir das 18h

Workshop Plataformas Digitais e Palestra com ONErpm

Local: Escola de Artes

Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360 – Centro

13/7 – Às 20h

Show Skamoondongos

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso/Parceria com Sesc Osasco

Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18

14/7 – às 17h

Palco OZ Rock

Local: Praça Antônio Menck – Centro (ao lado do Bicicletário)

15/7, às 13h

Palco OZ Rock

Local: Praça Antônio Menck – Centro (ao lado do Bicicletário)

16/7, às 9h

Fut Rock – jogo com as bandas

Local: Quadra Society da FITO

Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores

16/7 – Às 14h

Encontro de Baterias

Local: Concha Acústica da FITO

Avenida das Flores, 701 – Jardim das Flores

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Cultura de Osasco pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone (11) 2183-6199. Redes sociais: @secretariadaculturadeosasco