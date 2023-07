Aniversário de um ano da implantação da Coleta Seletiva em condomínios de Osasco.

Olga Liotta

O Programa Osasco Recicla, que oferece coleta seletiva de resíduos recicláveis em conjuntos residenciais de Osasco, completa um ano em julho com resultados positivos. Atualmente, o programa atende 12 conjuntos residenciais, beneficiando mais de 25 mil moradores que aderiram ao serviço.

Segundo o secretário interino de Serviços e Obras, Persival Santi, o programa já aumentou em mais de 30% os índices de coleta seletiva na cidade e tem como meta ampliar a efetividade da coleta seletiva e atender 100% do município.

A iniciativa tem trazido benefícios ambientais e sociais ao incentivar a separação e o descarte correto dos resíduos nos apartamentos dos condomínios participantes (fontes geradoras).

Esses resíduos são recolhidos pela Prefeitura em parceria com a EcoOsasco Ambiental e encaminhados às cooperativas de catadores parceiras, que fazem a triagem e a comercialização dos materiais recicláveis, gerando renda e inclusão social para os catadores, reduzindo a quantidade de lixo enviado ao aterro sanitário, preservando os recursos naturais, conscientizando a população sobre a importância da reciclagem e promovendo a sustentabilidade.

Além disso, o programa conta com equipe de educadores ambientais integrada à Diretoria Geral de Gestão de Resíduos (DIGRES) da Secretaria de Serviços e Obras, que realiza ações de educação ambiental e proteção ao meio ambiente em escolas, empresas e comunidades durante todo o ano.

“Levando-se em consideração que Osasco conta com diversos condomínios residenciais, onde mora uma parcela importante da população, a educação ambiental nesses lugares é fundamental para o sucesso da coleta seletiva, iniciativa que beneficia o meio ambiente, a saúde pública e a economia, constrói uma cultura de responsabilidade ambiental e cidadania nos condôminos. Além disso, a prática também contribui com a redução do volume de lixo enviado ao aterro sanitário e gera emprego e renda para os catadores. Por isso, é essencial promover ações educativas em todos os espaços”, informou Oscar Buturi, diretor da DIGRES.

Vale destacar que a Prefeitura também realiza a coleta seletiva porta a porta em cerca de 30% do município, em bairros determinados, uma vez por semana. Já o serviço de coleta seletiva nos condomínios é realizado duas vezes por semana em dias diferentes da coleta de lixo comum (resíduos orgânicos), que deve ser descartado na coleta convencional ou na compostagem doméstica.

Coleta Seletiva Porta à Porta:

• Segunda Feira: Piratininga, IAPI, Ayrosa, Vila São José.

• Terça Feira: Pestana, Km 18, Quitaúna, Vila Militar, Padroeira.

• Quarta Feira: Rochdale, Remédios, Presidente Altino.

• Quinta Feira: Vila Yolanda, Cidade das Flores, Jd Roberto.

• Sexta Feira: Aliança, Canaã, Mutinga.

• Sábado: Santo Antônio, City Bussocaba.

PEVs e Ecopontos

Os munícipes também têm à disposição os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) instalados nos parques municipais para receber materiais recicláveis e quatro ecopontos para descarte de resíduos recicláveis, de construção civil (ensacados e limitados a 1m³ por CPF), de jardinagem e volumosos (móveis, resíduos vegetais, poda de árvores, colchões e madeiras.

Os mini ecopontos, por sua vez, estão localizados em áreas de difícil acesso ao caminhão de coleta regular, são equipados com caçambas compactadoras e recebem apenas o lixo comum (orgânicos).

Os endereços dos Ecopontos são:

Ecoponto Jardim Mutinga (Avenida Ônix, nº 783)

Ecoponto Helena Maria (Avenida Walt Disney com Rua Belmiro Alves da Silva)

Ecoponto Novo Osasco (Rua Theodoro de Souza Brandão nº 1020)

Ecoponto Jaguaribe (Rua Fernando Miolin Filho nº 150)

Os mini ecopontos são:

Mini Ecoponto Adalgisa (Rua Octávio Catelani, s/nº, esquina com a Rua Rui Alvarenga)

Mini Ecoponto Bandeiras (Rua João Guimarães Rosa, 220)

Mini Ecoponto Munhoz Júnior (Rua Dr. José Marquês de Resende)

Mini Ecoponto Jardim Padroeira (Avenida Benedito Alves Turíbio)

Horário de funcionamento dos Ecopontos: de segunda a sábado, das 8h às 16h

Para saber mais sobre o programa de coleta seletiva de resíduos recicláveis em condomínios, acesse o site https://osasco.sp.gov.br/digres/

Dúvidas podem esclarecidas com a Diretoria Geral de Gestão de Resíduos por meio dos telefones (11) 3652- 9353 e (11) 3652-9197 ou através do e-mail [email protected].