Construção de CEMEI no Jaguaribe é iniciada pela Prefeitura

Marco Borba

Caio Henrique

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, visitou sexta-feira, 07/07, o início das obras de construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI), no Jardim Jaguaribe (Avenida Jaguaribe, 966), na zona Sul. Os secretários Ribamar Silva (Casa Civil), Persival Santi (interino de Serviços e Obras), e as secretárias executivas Alessandra Cornaglia (gestão pedagógica) e Izilda Orlando (gestão escolar), esta última representando o secretário de Educação, Cláudio Piteri, e os vereadores Josias da Juco, Rodrigo Gansinho e Batista Comunidade também acompanharam a atividade.

O terreno de 2 mil m² terá 900 m² de área construída. Há alguns anos o local abrigou jovens em cumprimento de medidas institucionais. A CEMEI vai atender 200 crianças em período integral e deverá receber o nome da mãe do vereador Josias da Juco, Jonias Martins dos Santos de Jesus, já falecida.

“Local de criança é na escola, com atendimento humanizado, amor e carinho. Em nossas escolas, além de uniforme e merenda de boa qualidade, também investimos em tecnologia e estamos entregando 24 mil notebooks (para crianças e professores). Queremos que desde cedo nossos jovens tenham acesso ao mundo digital, porque nos últimos anos muitas empresas desse segmento vieram para Osasco. Nossos munícipes precisam se preparar para ocupar essas vagas no mercado de trabalho”, disse o prefeito.

As obras serão realizadas pela Construtora Tower, com previsão de entrega em 12 meses. No momento, o terreno passa por ações de terraplanagem. Em seguida será iniciada a parte de fundação e alvenaria. Todo o projeto foi concebido de maneira a respeitar as legislações sobre acessibilidade.

Segundo Rogério Lins, ainda este ano a Prefeitura deve iniciar as obras da CEMEI do Jardim Mutinga e da primeira unidade da Escola do Futuro, ambas na zona Norte.