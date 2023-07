Atendimentos no Terminal Novo Osasco são realizados pela Prefeitura Móvel

Francine Maia

Imagens: Marcelo Deck

O Terminal Rodoviário Avelino Francisco de Lima, no Novo Osasco, foi o local escolhido para os atendimentos da Prefeitura Móvel, carreta itinerante que leva para os bairros representantes da administração municipal para atender demandas da população, das 9h às 17h. Na sexta-feira (7/7), foi a vez do prefeito de Osasco, Rogério Lins, cumprir expediente no local como um gabinete móvel, recebendo solicitações e sugestões da população.

Ao lado dos secretários Ribamar Silva (Casa Civil) e José Carlos Vido (Assistência Social), do secretário em exercício Persival Santi (Serviços e Obras) e dos vereadores Elza Natal de Oliveira e Ralfi Rafael da Silva, entre outras autoridades, o chefe do Executivo recebeu demandas de dezenas de munícipes durante o dia, aproximando ainda mais o serviço público das pessoas.

A Prefeitura Móvel integra o mutirão Amor por Osasco que entre os dias 3 e 7/7 ofereceu serviços de zeladoria, como poda de árvores, tapa-buracos, limpeza de boca de lobo e bueiros, roçagem, pintura de faixa de pedestres e guias, remoção de lixo e entulhos, ações de combate à dengue, entre outros, nos bairros Novo Osasco, Jardim Bussocaba e City Bussocaba.

Os vizinhos Rosa Gomes, 48 anos, e Nelson Barbosa, 73 anos, foram os primeiros atendidos no dia. Eles solicitaram melhorias e a reforma de uma pracinha localizada no Novo Osasco. “Gostei do atendimento e achei muito melhor do que ir à prefeitura. A minha expectativa é que resolvam, porque queremos uma pista de caminhada e uma iluminação melhor”, disse Rosa.

“Eu vim pedir serviço, falei com o pessoal do Portal do Trabalhador e a atendente entrou no sistema e conseguiu uma vaga para mim. Nunca fui atendida como hoje. Estava procurando emprego há muito tempo e não conseguia uma oportunidade. Esse será meu primeiro trabalho, então estou saindo daqui muito feliz”, afirmou Juliana Aparecida Souza, 27 anos.

Além da limpeza urbana durante a semana e do atendimento da Prefeitura Móvel, o mutirão Amor por Osasco realizou uma plenária que reuniu o prefeito Rogério Lins, secretários e moradores na segunda-feira (3/7), na Emef Quintino Bocaiúva, no Novo Osasco.