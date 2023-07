Desempenho excepcional do ciclismo de Osasco em eventos na cidade e no interior

Por: Giane Vieira

Divulgação

A equipe de Ciclismo de Osasco participou de diversas competições no dia 9/7, entre elas a tradicional Prova Ciclística 9 de Julho, evento que chegou à sua 73ª edição e foi realizada na Marginal Pinheiros, Capital.

Osasco marcou presença com seis atletas: Andrews Agostinho terminou a prova em 61° lugar; Felipe Tartilas na 6ª colocação pela categoria sub-30; Fernando Santos, 10° posição; e Juliana Silva teve uma queda durante o percurso e não conseguiu completar a prova. Leonardo Vinicius manteve boa sequência e conquistou uma vaga no pódio, com a 3° colocação, e Thaís Oliveira que chegou ao pódio depois de finalizar sua prova em 4° lugar.

Já em outra competição, em Tatuí, interior de São Paulo, o atleta Fabiano Santil disputou a 3° Etapa da Copa Regional de Mountain Bike XCO. Fabiano conseguiu um bom ritmo na prova e conquistou mais um pódio, ao finalizar em 2° lugar.

Os atletas Andrews, Fernando, Leonardo e Thaís são contemplados pelo Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

“Um ótimo domingo para os ciclistas osasquenses, apesar da chuva, eles pedalaram muito bem e trouxeram ótimos resultados”, comentou o secretário de Esporte, Rodolfo Cara.