Prefeito garante na reunião com moradores que a rodoviária será mantida no bairro Bonfim

Marco Borba

Fernanda Cazarini

Acabou o impasse. O Terminal Rodoviário de Osasco, Alfredo Thomaz, ao lado da estação de trem da Via Mobilidade, será mantido no local (Rua Erasmo Braga, 1.500, Jardim Bonfim) e passará por ampla reforma. O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Lins quinta-feira, 13/7, durante reunião do mutirão Amor por Osasco com moradores do bairro e também de Presidente Altino, Jardim Wilson e Conjunto Hervy, na Emef Frei Gaspar da Madre de Deus.

“Algumas pessoas queriam que tirássemos (a rodoviária) de lá. Outras querem que permaneça. Avaliamos todas as situações e decidimos que vai ser mantida no local e passará por ampla revitalização. Não é mais um local compatível com o tamanho de Osasco. Já finalizamos o edital (de chamamento público). As empresas estão começando a apresentar suas propostas. Assim que isso estiver finalizado (escolha da empresa), iniciaremos as obras. Será um período desafiador, porque são obras de grande porte, que causarão certo impacto no trânsito local, mas é algo que será benéfico para todos”, disse Lins.

O chefe do Executivo anunciou ainda que, além da estação Comandante Sampaio, a Via Mobilidade vai revitalizar a estação de trem de Presidente Altino. “Também estamos em tratativas com o governo do Estado para que cada um faça a sua parte em relação àquela passarela, na divisa com São Paulo”, disse. O local é queixa constante de usuários da passarela e de moradores daquela localidade.

Durante o mutirão, a prefeitura leva aos bairros ações de zeladoria, como poda de árvore, limpeza de bocas de lobo, remoção de entulho e veículos abandonados em vias públicas, tapa-buracos e pintura de faixas de pedestres, entre outros serviços. Nos encontros, o prefeito e secretários municipais ouvem sugestões e reivindicações visando melhorias nas localidades.

A exemplo de reuniões anteriores em outros bairros, o prefeito explica o que é o mutirão e informa sobre ações já desenvolvidas nos locais e serviços a serem executados.

Em Presidente Altino, por exemplo, a prefeitura construiu uma nova Unidade Básica de Saúde (Santa Gema), o novo Centro de Atenção ao Idoso (CAI), criou a nova base do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), revitalizou as praças Dicran Echrefian e Linda Kamalakian e instalou gramado sintético no Campo da Ford.

Outras ações da Administração também estão em andamento na cidade, como entrega de notebooks aos 24 mil alunos e professores da rede municipal de ensino; uniformes de inverno; instalação de câmeras de monitoramento nas escolas; e construção de duas bases da Polícia Militar (em parceria com o Estado), uma na Vila Ayrosa e outra em Quitaúna. A prefeitura também contratou mais guardas municipais e adquiriu novas viaturas para a GCM.