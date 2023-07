Osasco promove exames rápidos de Hepatite B e C durante o Julho Amarelo.

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, promove na semana de 24 a 28/07, a campanha de testes rápidos de Hepatite B e C, e atualização vacinal contra Hepatite B e A. A ação que acontece em todas as UBSs e CAIs (Horários: www.saude.osasco.sp.gov.br) da cidade faz parte da programação do Julho Amarelo de Luta Contra as Hepatites Virais.

A ação é uma parceria da Prefeitura com o Conselho Regional de Farmácia (CRF), o Rotary Club de Osasco e o Rotary Club Satélite de Osasco – Vila São Francisco.

As hepatites virais são um grave problema de saúde pública. Na maioria dos casos são assintomáticas. No Brasil, as mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. Existem ainda, com menor frequência, o vírus da hepatite D (mais comum na região Norte do país) e o vírus da hepatite E, que é menos frequente no Brasil, sendo encontrado com maior facilidade na África e na Ásia. As infecções causadas pelos vírus das hepatites B ou C frequentemente se tornam crônicas.

Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que cerca de 240 milhões de pessoas são acometidas por infecção crônica do vírus B, responsável por 47% das mortes relacionadas às hepatites virais. Outras 150 milhões de pessoas têm infecção crônica pelo vírus C, responsável por 48% das mortes por infecções desses vírus. O impacto dessas doenças acarreta aproximadamente 1,4 milhão de mortes anualmente no mundo inteiro, seja por infecção aguda, câncer hepático ou cirrose associada. A taxa de mortalidade pode ser comparada ao HIV e à tuberculose.

Confira calendário vacinal:

Hepatite A

Esquema de doses: Duas doses com intervalo de seis meses. As sociedades brasileiras de Pediatria (SBP) e de Imunizações (SBIm) recomendam a aplicação rotineira aos 12 e 18 meses de idade, ou o mais cedo possível, quando a vacinação não ocorrer nestas idades recomendadas.

Hepatite B

O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose. (2) O esquema de vacinação atual é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina Tetravalente e dois reforços com a Tríplice Bacteriana (DTP).

Horários de Atendimento das UBSs e CAIs: www.saude.osasco.sp.gov.br