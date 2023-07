Festival de Curtas de Teatro – Fect 2023 é realizado em Osasco

Durante os dias 31/7 a 5 de agosto, a partir das 19h, a população de Osasco e região poderá prestigiar ao XIX Festival de Curtas de Teatro (Fect2023), com apresentações e performances gratuitas de atores, diretores, coreógrafos e iluminadores da cidade. Será uma semana repleta de cultura e arte no Teatro Municipal Glória Giglio, localizado na Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Yara.

A celebração artístico-cultural é promovida pela Secretaria da Cultura da Prefeitura de Osasco e, nesse ano, escolheu por homenagear o Grupo Expressão, reconhecendo sua contribuição para a cena teatral local.

Além da diversificada seleção de curtas de teatro, o Fect2023 contará com uma exposição fotográfica no hall do teatro.

O festival busca valorizar a participação dos grupos periféricos e a ocupação artística em todo o município, tornando as apresentações memoráveis, proporcionando uma nova perspectiva cultural.

Serviço

XIX Festival de Curtas de Teatro – Fect 2023

Quando: De 31/7 a 5/8

Horário: a partir das 19h

Local: Teatro Municipal Glória Giglio

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Yara

Evento gratuito