Viaduto Metálico ganhará iluminação amarela em apoio ao combate às hepatites virais

O cartão-postal de Osasco, o Viaduto Metálico (Reinaldo de Oliveira) estará todo iluminado na cor amarela entre os dias 24 e 30/7 em apoio à campanha “Julho Amarelo”, mês destinado à luta contra as hepatites virais.

A ação da Secretaria de Saúde visa a conscientização sobre os riscos da doença, nas formas de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos.

Serviço

Na mesma semana, de 24 a 28/07, será realizada um mutirão de testes rápidos de Hepatite B e C, e também a atualização vacinal contra Hepatite B e A, em todas as UBSs e nos dois CAIs (Centros de Atenção aos Idosos) de Presidente Altino e no Km18.

Os endereços e horários de atendimento das unidades podem ser consultados no site www.saude.osasco.sp.gov.br

A Prefeitura também preparou um ponto especial no Osasco Plaza Shopping (Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 81 – Centro) para ampliar a oportunidade de as pessoas fazerem os testes e vacinação. O atendimento será de segunda a sábado, de 24 a 29/7, das 10h às 18h.

Sobre a atualização vacinal é importante saber que para Hepatite B o esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose, aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina Tetravalente e dois reforços com a Tríplice Bacteriana (DTP).

Já no caso da Hepatite A, são duas doses com intervalo de seis meses aos 12 e 18 meses de idade, ou o mais cedo possível, quando a vacinação não ocorrer nestas idades recomendadas.