SEPPIR promove atividades em celebração ao Julho das Pretas

Divulgação

A Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) da Prefeitura de Osasco realiza o “Julho das Pretas”, evento em referência ao Dia Internacional da Mulher Negra e Latino-americana e Caribenha, comemorado em 25/7.

No dia 13/7 aconteceu a abertura oficial do evento que reuniu mulheres negras e servidoras públicas que participaram do projeto Candece: Rainhas mães de Osasco 2022/2023, que foram homenageadas por seus legados de lutas e resistência.

Serão realizadas diversas atividades na Casa de Angola, localizada na Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18, e também nos CRASs (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Padroeira, Rochdale e Bonança.

Uma das principais atrações do “Julho das Pretas” é o show com Bernadete e Roberta, que acontecerá sábado, dia 22/7, às 11h, na Casa de Angola.

No dia 25/7 (terça-feira), às 9h, tem Roda de Conversa no CRAS Rochdale (Rua Águas de Lindóia, 425).

E, último sábado do mês, dia 29/7, às 16h, encerrando as atividades na Casa de Angola, tem feira de empreendedorismo e gastronomia, com show com Bloco Afro Ilú Obá de Min.

O “Julho das Pretas” têm como objetivo fortalecer a luta do feminismo negro dando visibilidade às mulheres negras residentes no município.

Para mais informações entre em contato com a SEPPIR no telefone: (11) 3682-6670 ou e-mail: [email protected]

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Projeto Sankofa

CRAS Padroeira (Avenida Padroeira, s/nº)

Samba de Mulheres Pretas com Bernadete e Roberta

Casa de Angola (Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18)

Terça-feira 25/7 – 9h – Dia Internacional da Mulher Negra e Latino-americana e Caribenha

Roda de Conversa

CRAS Rochdale (Rua Águas de Lindóia, 425)

Quarta-feira 26/7 – 14h

Roda de Conversa

CRAS Bonança (Rua Antônio Jacinto Rangon, 45)

Sábado 29/7 – 16h – encerramento com show de Ilú Obá de Min

Feira gastronômica e de afro-empreendedorismo

Casa de Angola – Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18