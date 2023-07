Artistas locais têm a chance de se apresentar no Teatro Municipal através do projeto “Nosso Palco”

Olga Liotta

Divulgação

Com estreia marcada para 21/7, às 18h, no Teatro Municipal Glória Giglio, na Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Yara, a Secretaria da Cultura da Prefeitura de Osasco anuncia o lançamento do projeto “TMOZ nosso Palco”. Na ocasião, haverá apresentação da Banda AllSapão, que comemora 15 anos de estrada, e convidados. O evento é gratuito e aberto ao público.

O projeto é voltado exclusivamente para artistas devidamente credenciados na Secretaria de Cultura e da categoria musical.

As apresentações do projeto “Nosso Palco” serão realizadas mensalmente, sendo cada mês uma temática musical diferente, entre samba, MPB, forró, rock, entre outros.

Para usar o espaço é preciso manifestar interesse à Secretaria da Cultura, que colocará à disposição a estrutura do teatro, que inclui som, iluminação e todo o suporte necessário, mas sempre em datas intermediárias, para que o evento seja acessível para o maior número possível de pessoas.

Com um compromisso com a democratização da cultura, todas as apresentações serão gratuitas para a população, permitindo que mais pessoas tenham acesso à arte e que os artistas locais se conectem ainda mais com seu público.

“A iniciativa visa oferecer a oportunidade para artistas da cidade se apresentarem no palco do Teatro Municipal, fomentando a classe artística local, valorizando seus talentos e oferecendo uma experiência única de ocuparem um espaço que já recebeu grandes nomes da arte”, comentou Paulo José Santos Magalhães, secretário de Cultura de Osasco.

“Acreditamos que o talento artístico local merece ser destacado e prestigiado em nosso Teatro Municipal, que possui uma rica história de receber grandes artistas. Por meio do projeto ‘Nosso Palco’, queremos abrir as portas para que os artistas da nossa cidade também possam vivenciar essa experiência única e mostrar todo o seu potencial artístico”, disse.

Mais informações sobre o Projeto ” TMOZ Nosso Palco” podem ser obtidas na Secretaria da Cultura pelo telefone: (11) 2183-6199.

Serviço

Lançamento do Projeto “TMOZ Nosso Palco” da Secretaria da Cultura com apresentação do AllSapão e convidados

Dia: 21/7

Horário: 18h

Local: Teatro Municipal Glória Giglio

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Yara

Evento gratuito