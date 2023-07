Arraiá do Servidô é um sucesso e reúne multidão na Arena Vip

Marco Borba

Marcelo Deck, Larissa Pires e Fernanda Cazarini

A edição 2023 do Arraiá do Servidô, na Arena VIP (Jardim das Flores), foi novamente sucesso de público. As centenas de pessoas que acompanharam o evento se deliciaram com a variedade de comidas típicas (curau, milho verde, pamonha, churrasco, pipoca e pastel, entre outros) e bebidas servidas nas diversas barracas espalhadas pelo local e vibraram com os shows do Trio Sabiá e grupo Pixote, principal atração da noite.

A segurança e atenção com o bem-estar do público também foram uma marca do evento. Dezenas de guardas civis municipais (GCMs) estavam posicionados dentro da Arena VIP e também no entorno do local para garantir a segurança na chegada e saída do público. Bombeiros civis, ambulâncias e paramédicos também estavam de prontidão. Na entrada, as pessoas eram revistadas e passavam por detectores de metal.

O prefeito Rogério Lins prestigiou a festa acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, e do deputado estadual Gerson Pessoa e sua esposa. Secretários municipais e vereadores também foram ao evento.

Pouco antes do show, o prefeito subiu ao palco com a primeira-dama, agradeceu a presença do público e desejou um bom divertimento aos presentes.

Até quem já não mora mais na cidade, mas é osasquense raiz, voltou para curtir o arraiá. E o caso de Daniela Tomé, que mora em Itanhaém (litoral paulista), e estava acompanhada do marido Fernando Massera. “Eu acompanho o arraiá desde quando era em outro local (pátio da CMTO, Parque Continental). Mas esse espaço é bem melhor. Achei legal que tem bastante segurança e até detector de metal na entrada. Isso dá mais confiança para a gente vir”, disse Daniela.

Luciane Tavares e Cesar Bomfim também foram curtir a festa e levaram os filhos Halina, 6 anos, e Enzo, 8. “Está tudo bem legal. As comidinhas de boa qualidade e os preços acessíveis, mais em conta até do que na quermesse das escolas dos meus filhos. Vi que tem bastante GCMs dentro e fora do local. Isso é bom, porque nos anima a sair de casa e trazer as crianças”, comentou Luciane.

A festa só não aconteceu em 2020 e 2021 por conta da pandemia de covid-19. No ano passado a festa também ocorreu na Arena VIP.