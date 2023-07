Inscrições gratuitas abertas para “Libras para Todos”

Divulgação

A Secretaria de Assistência Social (SAS) da Prefeitura de Osasco abriu novas inscrições para o curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) no dia 20/07. O curso integra ao Projeto “Libras para Todos”, que tem por objetivo a inclusão social da pessoa com deficiência dentro e fora do município.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 20/8 diretamente no CRAS em que se deseja frequentar o curso ou por meio de preenchimento do formulário acessando esse link aqui

Pessoas com idade acima de 14 anos, deficientes auditivos e ouvintes, profissionais de qualquer área e afins podem fazer o curso.

A aula inaugural será realizada dia 02/09, às 14 horas, no Centro de Formação dos Professores de Osasco (CEFOR), localizado na Avenida Marechal Rondon, 263 – Centro. A primeira aula será realizada no sábado, porém as demais ocorrerão em dias úteis, conforme escolha no momento da inscrição.

Mais informações podem ser obtidas na Coordenação do Projeto “Libras Para Todos”, através do telefone (11) 2183-6728, falar com Jaqueline, ou na Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Dom Ercílio Turco, 180, Jardim Bela Vista.