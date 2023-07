Olga Liotta

Caio Henrique

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco lança o aplicativo Saúde+Osasco, uma nova ferramenta que facilita o acesso dos usuários do sistema municipal de saúde da cidade aos serviços e informações, trazendo funcionalidades que facilitarão o dia a dia do usuário.

Desenvolvido pela Giespp (Gestão Inteligente da Educação e Saúde Pública e Privada), o aplicativo é gratuito e está disponível para Android e IOS. Para usá-lo, é preciso fazer o cadastro com dados pessoais e senha.

Na busca da loja virtual, basta consultar pelas palavras Osasco Saúde ou Saúde + Osasco que aparecerá o ícone a ser baixado.

Quem já tem cadastro nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) pode usar o aplicativo imediatamente.

Quem não tem cadastro, poderá realizar o cadastro simplificado no APP e, após complementar as informações, será preciso levar um documento com foto, CPF, comprovante de endereço e cartão do SUS, na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência.

Com acesso ao aplicativo, o munícipe poderá consultar o histórico de atendimento, agendamentos, carteira de vacinação, notificações, avaliação de atendimento, sugestões/dúvidas, cartão virtual do SUS e localização de medicamentos nas UBSs.

O aplicativo também envia alertas sobre as consultas marcadas e permite desmarcar com antecedência, liberando a vaga para outra pessoa.

Em breve, o aplicativo terá mais funcionalidades, como agendamento de consultas e tele consultas.

No último dia 19/5, o prefeito Rogério Lins se reuniu com Henrique Assis Marin, coordenador de serviços da Giespp, empresa que desenvolveu o aplicativo, e os secretários municipais de Saúde, Fernando Machado (titular) e Suzete Souza Franco (adjunta) para testar as funcionalidades do aplicativo.

“É mais uma ferramenta que dará mais celeridade aos serviços de saúde para melhor atender aos nossos munícipes”, comentou o prefeito Rogério Lins.