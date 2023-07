Trabalhos em andamento na Rodovia Castello Branco afetam o tráfego da Avenida Fuad Auada

Imagem: Arquivo/Secom

A partir de terça-feira, 25/07, a faixa da esquerda da Avenida Fuad Auada, no bairro do Bonfim, Osasco, será interditada por 60 dias. A alteração no tráfego é necessária para dar continuidade às obras da nova alça de acesso ligando a Rodovia Castello Branco à cidade.

De acordo com a CCR ViaOeste, concessionária que administra a rodovia e responsável pela obra, a interdição é necessária para a implantação da faixa adicional entre o Complexo Maria Campos e o Viaduto Dona Ignês Colino. A previsão da concessionária responsável pela obra é que os serviços sejam concluídos em 60 dias.

Quando entregue, a ponte com 600 metros de comprimento e duas pistas passando sobre o Rio Tietê, desafogará o trânsito na região central do município e garantirá mais agilidade no fluxo de veículos que saem e chegam à cidade.

Além da ponte, estão previstos ainda a implantação de sinalização vertical e horizontal ao longo da obra e elementos de segurança como defensas metálicas e barreiras rígidas.