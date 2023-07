Primeira Escola do Futuro da cidade será estabelecida no antigo Cemeief do Jardim D’Ávila

Marco Borba

Fernanda Cazarini

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou segunda-feira, durante reunião do mutirão Amor por Osasco com moradores, na Cemeief Alípio da Silva Lavoura, no Jardim D’Ávila, na zona norte, que a unidade será fechada a partir de 2024. O prédio dará lugar à primeira Escola do Futuro da cidade (outra unidade está prevista para a zona sul). Os alunos serão remanejados para outras unidades próximas, segundo o chefe do Executivo.

“A Escola do Futuro vai funcionar nos mesmos moldes dos CEUs. No contraturno escolar haverá atividades recreativas, esportivas e culturais. Também terá piscina e teatro. O espaço será usado não apenas por alunos, mas também pelos pais e toda a comunidade do entorno”, disse o prefeito.

O chefe do Executivo também adiantou que no próximo mês serão iniciadas as obras da CEMEI do Jardim Mutinga. “Será onde antes funcionava uma associação de moradores do bairro. Sabemos que muito ainda precisa ser feito, mas estamos trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Esta escola (Alípio da Silva Lavoura) passou por ampla reforma e outras unidades escolares também, porque entendemos que as escolas municipais têm de ser tão boas quanto as escolas particulares”.

O encontro reuniu moradores do D’Ávila, Vila Menck, Jardim Platina e Mutinga, bairros onde acontecem até o dia 28/7 as ações de zeladoria (poda de árvore, limpeza de bocas de lobo, remoção de entulho e veículos abandonados em vias públicas, tapa-buracos e pintura de faixas de pedestres, entre outros serviços). Nas reuniões o prefeito e secretários municipais ouvem sugestões e reivindicações visando melhorias nas localidades.

A exemplo de reuniões anteriores em outros bairros, o prefeito explica o que é o mutirão e informa sobre ações já desenvolvidas nos locais e serviços a serem realizados. Naquela região da zona Norte a prefeitura reformou a CEMEI João de Farias, a UBS Vila Menck, está reformando a UBS do Jardim Mutinga e construindo o Hospital da Criança e da Mulher, no Jardim Piratininga, onde entregou no ano passado a creche Mundo da Criança, a maior do país com 1.300 vagas.

Outras ações da Administração também estão em andamento, entre as quais a entrega de notebooks aos 24 mil alunos e professores da rede municipal de ensino; uniformes de inverno; instalação de câmeras de monitoramento nas escolas; e construção de duas bases da Polícia Militar (em parceria com o Estado), uma em Vila Ayrosa e outra em Quitaúna.