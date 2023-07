Zezé Di Camargo, Falamansa e Maneva se apresentarão no Festival de Inverno de Osasco.

A Prefeitura de Osasco realiza o Festival de Inverno com várias atrações, todas elas oferecidas pela Rádio Nativa FM, portanto sem custos para os cofres públicos. O Festival de Inverno trará no dia 28/07 o sertanejo Zezé Di Camargo e segue a programação com Falamansa (29/07), atrações locais (05/08) e Maneva no dia 06/08.

O palco do Festival de Inverno será a Arena Osasco (Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.360, Jardim das Flores), com acesso gratuito. Quem quiser poderá doar agasalhos, cobertores e alimentos que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Osasco.

No local também terá área gastronômica, brinquedos e muitas atrações. Então, prepare-se para curtir durante quatro dias o Festival de Inverno de Osasco.

PROGRAMAÇÃO

Dia 28/07

19 horas

Zezé Di Camargo

Dia 29/07

18 horas

Falamansa

Dia 05/08

18 horas

Atrações Locais

Dia 06/08

14 horas

Maneva

Local: Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1360

Área gastronômica, brinquedos e muitas atrações

Entrada: entrega voluntária de cobertores, agasalhos e alimentos