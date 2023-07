Segunda edição do Laborando Ideias inicia com ciclo de debates em 31/7

Olga Liotta

Marcelo Deck

A 2ª edição do projeto Laborando Ideias, da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) da Prefeitura de Osasco, já tem data para acontecer. O primeiro ciclo de debates, que inspira soluções inovadoras no serviço público, acontecerá dia 31/7, a partir das 9h, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexa ao Paço Municipal (Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300 – Vila Campesina).

O ciclo de debate terá quatro encontros com convidados especialistas que abordarão os temas e suas respectivas categorias do prêmio Inova Servidor.

No primeiro encontro, dia 31/7, o tema será “Cidadão: o dono da cidade!”, que abrangerá a categoria Melhoria da Qualidade do Serviço Público, com apresentação de Ad Junior (MKT Digital) e Preto Zezé (CUFA).

No dia 7/8, o tema “Em que posso ajudar?”, da categoria Experiência do Usuário, traz ao debate os especialistas Hélio Fonseca (intérprete), Livia Roque (designer) e Colab (Governo Aberto).

O terceiro encontro, dia 10/8, marca o assunto “Testando: 1, 2 e 3…”, que integra a categoria Melhoria dos Processos de Trabalho. Rodrigo Narcizo (ANAC) e Brenda Machado (SMIT) mostrarão como o aperfeiçoamento da rotina pode trazer mais agilidade e simplicidade no trabalho.

O quarto e último encontro do ciclo de debates, dia 16/8, terá Marcelo Paiva (Historiador) e Pierre Lucena (Porto Digital), que ministrarão o tópico “O ontem, o hoje e o amanhã”, da categoria Inovação Tecnológica.

Laborando Ideias integra o Programa “Inova Servidor” e faz parte das ações do Labora Osasco (Laboratório de Governo e Políticas Públicas da Seplag). O objetivo é fortalecer e valorizar o Serviço Público, colocando o servidor como protagonista.

Podem participar servidores efetivos, comissionados e CLTs. Dentro dos pilares e categorias apresentados no ciclo de debates, os colaboradores poderão, posteriomente, inscrever suas ideias e concorrer ao prêmio de até R$ 30 mil.

Ao final do processo, as ideias vencedoras contribuirão para melhorar a entrega dos serviços aos cidadãos e construir políticas públicas mais conectadas com as necessidades da administração pública e da cidade.

Valores do prêmio por categoria:

1º lugar: R$ 12 mil

2º lugar: R$ 6 mil

3º lugar: R$ 3 mil

Ideia de Ouro: R$ 30 mil

Outras informações com o Laborando Ideias (Rua Aurora Soares Barbosa, 113 – 1º andar), pelo telefones (11) 94287-0443/ 2182-1391, ou rede social: @laboraoz.