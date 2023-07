Prefeitura e Governo do Estado promovem curso de capacitação para projetos culturais e criativos

Juliana Oliveira

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Cultura, em parceria com a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, lançou na manhã de quinta-feira, 27/07, o Programa “Desvendando o Fomento Estadual”, uma capacitação que tem como objetivo desenvolver a produção cultural na cidade, esclarecer as dúvidas e dificuldades dos profissionais da área e incentivar o apoio financeiro aos projetos locais. Acompanharam a secretária da Cultura e Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton, na abertura do evento, o deputado estadual Gerson Pessoa e os secretários municipais Paulinho Samba de Rua (Cultura) e Ribamar Silva (Casa Civil), entre outras autoridades.

A ação que faz parte do programa “Capacita Cultura OZ”, reuniu no Teatro Municipal Glória Giglio, empreendedores, produtores, artistas, agentes culturais, potenciais, empresários e representantes do terceiro setor, interessados em desenvolver projetos de economia criativa e cultural.

Durante toda a manhã, os participantes conheceram os programas de fomento, seus impactos e cases de sucesso. As atividades também estimularam o compartilhamento de conhecimentos e a participação ativa para fortalecer e enriquecer a cena cultural do Estado.

Satisfeito com a adesão e a presença da classe artística da cidade no evento, o secretário de Cultura, Paulinho Samba de Rua, destacou a importância da atividade para o setor. “Conseguimos lotar o teatro nessa manhã com artistas, empresários e pessoas que acreditam na cultura. Nos últimos quatro meses, lançamos quatro editais, tudo de forma transparente e muito democrática, ampliando o diálogo e dando oportunidade para as pessoas que querem trabalhar na nossa cidade. Também gostaria de agradecer a secretária Marilia, por acreditar na nossa cidade e no nosso trabalho. Vou continuar batendo na sua porta para trazer mais investimentos para a cultura de Osasco”.

Para o deputado Gerson Pessoa, a cultura nem sempre foi tratada como prioridade e essa falta de recursos acabou dificultando o planejamento do trabalho realizado no município. “Quando me coloquei na condição de me candidatar a deputado, tinha como meta estreitar a relação do município com o Estado, afinal o município ficou de fora de muitos projetos porque não havia um interlocutor. Estou feliz em poder contribuir com a cidade e continuem contando comigo nessa missão. Para finalizar, gostaria de agradecer ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e a secretária Marilia Marton, que foram fundamentais nessa construção”.

Já o secretário da Casa Civil, Ribamar Silva, destacou o compromisso do prefeito Rogério Lins com a Cultura no município. “Fico feliz por ver artistas, empresários e autoridades reunidos no lançamento desse projeto tão importante para a Cultura. Com o prefeito e esse time de secretários, podem ter certeza que não mediremos esforços para fazer a cultura de Osasco ser referência no nosso Estado de São Paulo”.

“A cultura faz parte de uma cadeia produtiva forte, potente e pujante, e que também precisa de financiamento, sem isso não há como fazer cultura. Então hoje abordaremos as diversas formas de financiamento. A gente não pode deixar passar nenhuma oportunidade, como aconteceu com a Lei Paulo Gustavo em que Osasco garantiu mais de R$ 5 milhões”, afirmou a secretária Marilia.

Ela salientou a importância da Cultura para a sociedade. “Nós fazemos desenvolvimento humano, nós transformamos vidas, nós entramos na vida da pessoa, eventualmente não é para ser um ator ou fazedor de cultura, mas para ter senso crítico, para aprender a se comportar em sociedade. Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala de desenvolvimento social. Cultura cria hábito, cria consumo, cria senso crítico e transforma vidas”.

Para finalizar, a secretária elogiou a estrutura do Teatro Glória Giglio. “Esse palco é lindo, quero parabenizar a cidade pelo investimento. Se São Paulo tivesse 50 palcos como esse, teríamos espetáculos todos os dias, porque existem muitos profissionais que não têm palco para se apresentar”.

Também prestigiaram o evento, os secretários municipais Cláudio Monteiro (Administração), Luciano Camandoni (Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico), Sérgio Di Nizo (Governo), Débora Lapas (Executiva de Política Para Mulheres e Promoção da Diversidade), Michel Conde (Executivo de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo), e os vereadores Julião e Laércio Mendonça.