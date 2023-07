População é solicitada pela Prefeitura para atualizar Cadastro do SUS nas Unidades Básicas de Saúde

Olga Liotta

Divulgação

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco solicita a todos os munícipes usuários da rede municipal de saúde que realizem a atualização de cadastro do SUS (Sistema Único de Saúde).

O cadastro do SUS é um documento que identifica o cidadão no Sistema Único de Saúde e facilita o acesso aos serviços de saúde, a localização e realização de busca ativa, ao planejamento de ações e serviços e no contato da unidade com o paciente para informações sobre consultas e exames.

Por isso é importante manter o cadastro atualizado para garantir a qualidade e a eficiência do atendimento.

Para atualizar o cadastro do SUS, é necessário comparecer a Unidade Básica de Saúde (UBS) em que estiver cadastrado, ou na unidade mais próxima da residência, portando os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço atualizado e cartão do SUS.

Os endereços e horários de atendimento das UBSs pode ser conferido em www.saude.osasco.sp.gov.br. Dúvidas, entre em contato com a Central 156.

Serviço

Atualização do cartão do SUS

Período: o quanto antes possível

Onde: Na Unidade Básica de Saúde (UBS) cadastrada, ou em uma unidade próxima à residência

O que levar: RG, CPF, comprovante de endereço atualizado e cartão do SUS

Dúvidas: 156