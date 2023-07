Capacitação para projetos culturais e criativos é oferecida pela Prefeitura e Governo do Estado.

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Osasco (Secult) realiza dia 27/7, das 9h às 13h, em parceria com a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, a capacitação sobre o Fomento Estadual à cultura e à economia criativa dos Programas de Ação Cultural ProAC ICMS, ProAC Editais, e programas de parcerias federais como a Lei Paulo Gustavo. O evento acontece no Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas,1.533, Vila Campesina). A ação faz parte do programa “Capacita Cultura OZ” e contará com a presença da secretária estadual da pasta, Marília Marton.

É um grande momento para Osasco, escolhida para ser palco na estreia dessa capacitação que traz como tema: Desvendando o Fomento Estadual, cujo objetivo é desenvolver a produção cultural na cidade, esclarecer as dúvidas e dificuldades dos profissionais da área e incentivar o apoio financeiro aos projetos locais.

A capacitação é destinada a empreendedores, produtores, artistas, agentes culturais, potenciais empresas patrocinadoras, empresariado, terceiro setor, assim como todas as pessoas interessadas em desenvolver projetos de economia criativa, entre outros.

Na ocasião, serão apresentados os programas de fomento destacando suas amplitudes, impactos e cases de sucesso. É uma excelente oportunidade de compartilhamento de conhecimentos e estímulos à participação ativa de todos os envolvidos para fortalecer e enriquecer a cena cultural do Estado.

Após Osasco, o governo estadual ampliará essa interação com os mais diferentes públicos nos demais municípios paulistas.

Serviço

Evento: Desmistificando o Fomento Estadual – capacitação em parceria com a Secretaria de Cultura, Economia e Industria Criativas do Estado e Prefeitura de Osasco

Dia: 27/07 – quinta-Feira

Horário: 9h às 13h

Local: Teatro Municipal Glória Giglio

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1.533, Vila Campesina

Público-alvo: empreendedores, produtores, artistas, agentes culturais, potenciais, empresariado, terceiro setor, interessados em desenvolver projetos de economia criativa e cultural.