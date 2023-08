Primeiro Festival de Inverno de Osasco é encerrado com apresentações de Samba e Pagode

Juliana Oliveira

Caio Henrique e Marcelo Deck

O Festival de Inverno de Osasco chegou ao fim. Foram dois finais de semana com muita música, área gastronômica e brinquedos para as crianças. No sábado, 05/08, fãs de pagode soltaram a voz com os sucessos dos grupos D’Ferença, Turma do Pagode e 4 Goles de Samba. No domingo, 06/08, para encerrar o festival, o palco da Arena Vip recebeu a banda local Naguetta e o grupo de reggae Maneva que embalaram o público com seus maiores sucessos. Todas as atrações foram oferecidas pela Rádio Nativa FM, portanto sem custos para os cofres públicos.

O prefeito Rogério Lins prestigiou o festival acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, do deputado estadual Gerson Pessoa e sua esposa, Gabi Pessoa.

No primeiro final de semana, o público acompanhou as apresentações dos sertanejos Zezé Di Camargo e Kátia Lins, que se apresentaram na sexta-feira, 28/07, e do grupo de forró Falamansa, no sábado, 29/07. O evento contou ainda com revista pessoal na entrada, e o apoio da Guarda Municipal, dentro e fora da Arena, bombeiros civis, equipes médicas, da Defesa Civil, e ambulâncias do SAMU.

Lins agradeceu a presença do público e destacou a importância da segurança e organização do evento. ”Esse Festival foi feito para a família e fico muito feliz em saber que não tivemos nenhum registro de conflito nos dois finais de semana. Tudo transcorreu na mais perfeita paz”, disse.

O evento levou milhares de pessoas à Arena Vip e contou com atrações que agradaram todas as idades e variados estilos musicais. Essa primeira edição contou com a entrega voluntária de toneladas de alimentos, além de milhares de cobertores e agasalhos que já foram entregues para o Fundo Social de Solidariedade para atender famílias em situação de vulnerabilidade.