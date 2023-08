Prefeito afirma que o campo do Osasquinho passará por reformas

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou segunda-feira, 7/8, durante reunião do mutirão Amor por Osasco com moradores do Jaguaribe, Bela Vista, Vila Osasco e Cipava, na Emef Professor Laerte José dos Santos, que o campo de futebol do Osasquinho passará por reforma e receberá gramado sintético, alambrado, iluminação e melhorias nos vestiários. A abertura dos envelopes para que se conheça o vencedor da licitação deve ocorrer no próximo dia 22, segundo o chefe do Executivo. As obras devem ser iniciadas ainda este ano.

“Estamos reformando nossos campos e demais espaços esportivos para que a população tenha locais adequados e seguros para a prática esportiva”, disse Lins. Nos últimos anos a prefeitura já modernizou 15 campos de futebol e reformou diversas praças esportivas.

No encontro o prefeito lembrou de outros espaços que também foram reformados recentemente, como a UBS do Cipava, velório e Instituto Médico Legal (IML), no Bela Vista, a reconstrução da UBS do Jaguaribe, e obras que estão em andamento, como a construção na nova pista de skate do Bela Vista.

No Jaguaribe a prefeitura também iniciou a construção de uma CEMEI e a reforma do ecoponto, o primeiro instalado na cidade há alguns anos. Entre outras obras em andamento está a construção do Hospital da Criança e da Mulher, no Piratininga, na zona norte.

Nas reuniões do Mutirão o prefeito e secretários municipais ouvem sugestões e reivindicações visando melhorias nas localidades.

Em todos os encontros Rogério Lins pede à população que não jogue lixo e entulho em vias públicas, para que se evite a proliferação e roedores e outros animais e insetos transmissores de doença, e o entupimento de bocas de lobo, que provocam alagamentos em dias de chuva. “O dever de manter a cidade limpa é de todos, não apenas da prefeitura. É preciso que todos colaborem”.

Legislação municipal prevê multa para quem joga lixo e entulho em calçadas e vias públicas. A cidade conta com quatro ecopontos e quatro miniecopontos (veja endereços em www.osasco.sp.gov.br) para onde a população pode levar materiais inservíveis, como móveis velhos, colchões, sobras de material de construção (pequenas quantidades), poda de árvore e materiais para reciclagem (papelão, garrafas pet, vidro e eletroeletrônicos). A retirada de entulho pode ser solicitada pelo telefone 156.