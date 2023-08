Ecoponto será implantado no Jardim Conceição, e nova UBS será construída em Santa Maria

Marco Borba

Caio Henrique

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou quinta-feira, 3/8, durante reunião do mutirão Amor por Osasco com moradores do Jardim Conceição, Jardim Belmonte e Olaria do Nino, na Emeief Professor Renato Fiuza Teles, que o Conceição receberá em breve um Ecoponto, local para onde os moradores desses bairros poderão levar materiais inservíveis, como sobras de material de construção, de poda de árvores, móveis velhos, papel, papelão, plástico e vidro para reciclagem. A cidade conta com 4 ecopontos e 4 miniecopontos. Confira os endereços no portal da prefeitura (www.osasco.sp.gov.br).

O objetivo é evitar o despejo desses materiais em terrenos, calçadas e vias públicas. Tal prática contribui para a proliferação de ratos e outros animais que podem causar doenças. Também podem resultar no entupimento de bocas de lobo, o que contribui para o alagamento de ruas e avenidas em dias de chuva.

“É obrigação da prefeitura cuidar da limpeza da cidade, mas se a população não contribuir para manter as vias públicas limpas todo esse trabalho não vai adiantar. Cuidar da cidade é um dever de todos”, disse o chefe do Executivo.

Rogério Lins também anunciou que a prefeitura também deverá construir uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Santa Maria, bairro próximo ao Jardim Conceição, e reafirmou que o bairro Primeiro de Maio receberá uma das duas unidades da Escola do Futuro, que funcionará nos mesmos moldes dos Centros Educacionais Unificados (CEUs), com atividades educacionais e culturais no contraturno escolar, além de piscina, quadras esportivas e teatro. O local também poderá ser utilizado pela comunidade do entorno. A outra unidade será construída no Jardim D’Ávila, na zona Norte.

“Também reformamos diversas escolas e estamos entregando 24 mil notebooks para alunos (3º ao 5º ano) e professores da rede municipal, além de uniformes de inverno. Também melhoramos a merenda escolar e passamos a fornecer mochilas. Entendemos que a escola municipal deve ser tão boa quanto a particular. Se tem algo que ninguém tira de uma pessoa é o ensinamento, a educação”, avalia o prefeito.

Rogério Lins também convidou os moradores para uma reunião que acontecerá dia 17 deste mês na Emeief Professor Renato Fiuza Teles com profissionais da Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar, que vão falar sobre o programa Famílias Fortes. “Venham para entender, porque uma família estruturada é fundamental para o bom convívio e fortalecimento dos vínculos familiares. É um programa voltado para crianças entre 10 e 14 anos. Os pais precisam acompanhar mais de perto a rotina escolar do filho, saber o que andam vendo no celular, conhecer os círculos de amizade”, disse.

Durante os dias de mutirão ocorrem ações de zeladoria (poda de árvore, limpeza de bocas de lobo, remoção de entulho e veículos abandonados em vias públicas, tapa-buracos e pintura de faixas de pedestres, entre outros serviços).

Nas reuniões o prefeito e secretários municipais ouvem sugestões e reivindicações visando melhorias nas localidades.

A exemplo de reuniões anteriores em outros bairros, o prefeito explica o que é o mutirão e informa sobre ações já desenvolvidas nos locais e serviços a serem realizados. Naquela região a prefeitura modernizou a Praça da Avenida do Trabalhador e reformou as UBSs do Conceição e Olaria do Nino, entre outras intervenções.

Outras ações da Administração também estão em andamento na cidade, entre as quais instalação de câmeras de monitoramento nas escolas; construção de duas bases da Polícia Militar (em parceria com o Estado), uma em Vila Ayrosa e outra em Quitaúna, e a construção do Hospital da Criança e da Mulher no Jardim Piratininga, na zona Norte.