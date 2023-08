Ampliação do sistema de captação contribuirá na luta contra as enchentes em Quitaúna.

Marco Borba

Caio Henrique

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, vistoriou quinta-feira, 03/08, juntamente com o secretário de Obras, Waldyr Ribeiro e o adjunto Persival Santi, as obras de canalização da Bacia de Quitaúna voltadas à captação de águas da chuva para acabar com os alagamentos em algumas ruas do bairro, entre elas Alzira Perez Xavier, Maestro Vahakn Minassian, Floriano Peixoto, Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Luiz Henrique de Oliveira.

Essas vias apresentam problemas nos temporais de verão porque ficam na parte baixa de Quitaúna e recebem parte da água que vem do Jardim Pestana, posicionado no outro extremo, em parte mais alta.

O declive de algumas ruas que saem do Pestana em direção a Quitaúna chega a ser de 25 metros em alguns pontos, o que faz com que a água corra mais rapidamente na direção do Ribeirão Carapicuíba, situado após as ruas acima citadas.

Na canalização a prefeitura está substituindo aduelas estreitas (1m de largura x 1m de altura) por outras mais largas e mais altas (3m de largura x 1,5m de altura), o que facilita o escoamento da água.

Para distribuir melhor a água que desce em direção a Quitaúna, a prefeitura vai aumentar a quantidade de bocas de lobo do trecho entre a Rua Marechal Edgar de Oliveira, na parte alta do Jardim Pestana, até a Rua Leonil Crê Bortolosso, posicionada paralelamente ao Ribeirão Carapicuíba, na divisa com o município vizinho.

Ao todo, a obra de canalização – instalação das aduelas mais amplas e novas tubulações de bocas de lobo – terá 2.754 metros. A previsão é de que a obra seja concluída até o primeiro semestre do próximo ano.

“Quando assumimos a Administração, um dos nossos maiores desafios era combater as enchentes em nossa cidade. Estamos trabalhando para isso. Com essas obras, se Deus quiser esses problemas em breve farão parte do passado”, disse o prefeito.

Morador da Rua Alzira Perez Xavier há 16 anos, o aposentado Walter Baldasini, 88 anos, disse estar ansioso para a conclusão da obra. “As casas que ficam mais para o fim da rua costumam ter mais problemas nos temporais prolongados. Do tempo que moro aqui, apenas uma vez, há uns 8 anos, a água invadiu a casa. Era tanta água que a rede não deu conta. A água começou a entrar pela rede de esgoto e pelos ralos do quintal e do banheiro e atingiu quartos, sala e cozinha. Acredito que com essas estruturas mais largas (aduelas) e mais bocas de lobo o problema vai acabar”.

Outras obras

Além de Quitaúna, a prefeitura realiza obras de combate às enchentes em outros pontos da cidade, entre eles Helena Maria, na zona Norte. No mês passado, a Secretaria de Serviços e Obras iniciou no bairro a canalização de três novos trechos do Córrego Rico.

O córrego tem 2.780 metros de extensão, dos quais 1.500 já haviam sido canalizados. A previsão é de que os 1.200 restantes, correspondentes aos três trechos, sejam finalizados em até um ano.

O primeiro trecho vai da Rua José Benedito Regina (em frente ao velório do Helena Maria) até a Rua José Lourenço Filho. O segundo, entre a Avenida Presidente Costa e Silva e a Rua Gerido Fortumati (atrás do supermercado Extra), e o terceiro, da Rua Graciela Flores Piteri até o córrego do Braço Morto do Rio Tietê (trecho já canalizado), entre a divisa do Jardim Aliança com o Jardim Rochdale.

Os trechos a serem canalizados passarão por aprofundamento do leito do córrego e receberão, em alguns pontos, aduelas de 3,5 metros de largura por 2 metros de altura para o escoamento das águas de chuva.