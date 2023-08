Jovens de Paraisópolis terão aulas de xadrez garantidas por meio de uma parceria

Matheus dos Santos Delfino

Divulgação

Na sexta-feira, 4/8, o Mestre FIDE Wagner Madeira, da Escola de Xadrez França Garcia, visitou o Instituto Pro-Saber, organização social sediada na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, e, no encontro, foi firmada parceria para alunos iniciantes e mais adiantados do instituto participarem das aulas online de xadrez do professor Daniel Costa.

“Agradeço a professora Cristiana e integrantes da comunidade pela calorosa acolhida”, comentou Madeira.

No sábado e domingo, 5 e 6/8, a Mestre Nacional Feminina Eliane Souza foi a São Bernardo do Campo para a disputa dos Campeonatos Paulista Sêniores (acima de 50 anos) e Veteranos (acima de 65 anos) Absoluto e Feminino, e foi vice-campeã na categoria feminina.

Fechando o final de semana, a enxadrista Júlia Alboredo voltou ao Brasil após a participação na Copa do Mundo da modalidade. Ela foi derrotada pela Grande Mestre Internacional Feminina Deysi Cori, do Peru, após um empate por 1×1 em partidas pensadas, mas foi derrotada nas partidas rápidas (1,5 x 0,5).

“Saio muito tranquila de que dei o meu melhor e me preparei muito para esse torneio e feliz com a minha participação. Consegui jogar um bom match contra a melhor jogadora da América Latina”, disse a enxadrista.

Eliane e Júlia são membros do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco.