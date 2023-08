Concerto da Orquestra Rock acontecerá no sábado, às 17h, na Concha Acústica da Fito

Divulgação (edições anteriores)

A Concha Acústica da Fito, na Avenida das Flores, 701, será palco neste sábado, 12/8, às 17h, da “Orquestra Rock de Osasco”, evento musical que reúne uma orquestra e músicos de rock para apresentações especiais.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de Osasco em colaboração com a Dacarto e outros apoiadores, e é respaldada pela Lei Rouanet do Ministério da Cultura. O evento visa difundir a música e a cultura na cidade.

A Secretaria de Cultura disponibilizará transporte gratuito de ida e volta aos que quiserem assistir ao show.

Para usufruir desse serviço, os interessados ​​devem optar por um dos dois horários de embarque e aguardar no ponto de partida localizado no Largo de Osasco, em frente ao Bicicletário, na Rua Dona Primitiva Vianco, 16. Após o término do show, o transporte de retorno ao Centro estará disponível às 21h, na saída da Concha Acústica da Fito.

Confira os detalhes do itinerário e os horários oferecidos:

Ônibus 01 (46 lugares)

Saída: 16h25 – Largo de Osasco (Rua Dona Primitiva Vianco, 16 – Em frente ao Bicicletário)

Retorno: 21h – Concha Acústica da Fito (Avenida das Flores, 701 – Jardim das Flores)

Ônibus 02 (46 Lugares)

Saída: 17h55 – Largo de Osasco (Rua Dona Primitiva Vianco, 16 – Em frente ao Bicicletário)

Retorno: 21h – Concha Acústica da Fito (Avenida das Flores, 701)

Serviço

Orquestra Rock de Osasco

Data: 12/08 (sábado)

Horário: 17h

Local: Concha Acústica da FITO

Endereço: Avenida das Flores, 701 – Jardim das Flores

Entrada: Gratuita

Transporte gratuito, com opções de horários às 16h25 ou 17h55, saindo do Largo de Osasco, em frente ao Bicicletário. Vale ressaltar que as vagas são limitadas, portanto, chegue com antecedência.