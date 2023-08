Cerimônia no Teatro Municipal dá posse a Autoridades Mirins.

Juliana Oliveira

Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, realizou quarta-feira, 09/08, no Teatro Municipal Glória Giglio, a cerimônia de posse do Programa Autoridades Mirins 2023. A solenidade seguiu todos os protocolos de posse com a leitura do compromisso, diplomação e nomeação.

Participaram do evento, o prefeito Rogério Lins, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, a vice-prefeita Ana Maria Rossi, os deputados estaduais Gerson Pessoa e Rogério Santos, todos os secretários municipais e vereadores, além da Juíza da Vara do Júri e Execuções Criminais de Osasco, Elia Kinosita.

A apresentação musical ficou por conta da atriz e cantora Júlia Rodrigues, que participou do The Voice Kids.

O projeto visa fazer a substituição simbólica de autoridades públicas por alunos do 4º ano das escolas de Ensino Fundamental de Osasco. A escolha é feita por meio de votação, entre os próprios alunos, do melhor plano de ação de melhoria para sua escola ou cidade, de acordo com a autoridade substituída.

A proposta que originou a Lei 4.800 de 05/05/2017 sobre a implantação do Projeto Autoridades Mirins é de autoria do vereador Josias da Juco e visa fazer com que os alunos aprendam sobre seus direitos e deveres, conheçam mais de perto o funcionamento de órgãos públicos e promovam a interação ao “substituírem simbolicamente” por três dias as autoridades.

Já empossadas, as autoridades mirins deverão promover visitas aos gabinetes das autoridades que irão representar. Nesta data, os alunos ficarão sob responsabilidade da autoridade e de um funcionário indicado para recepcioná-los e coordenar a visita no gabinete a fim de conhecer e se familiarizar com o respectivo cargo, vivenciando a rotina diária do seu trabalho.

O prefeito Rogério Lins foi substituído simbolicamente pela prefeita Letícia Amaral de Souza e sua suplente, Vitória Conceição de Souza, alunas da EMEF Laerte José dos Santos. Já a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, os estudantes Brenda Lima da Purificação e seu suplente, João Guilherme Pereira.

A vice-prefeita, Ana Maria Rossi, pelos alunos Melissa Alves Teixeira e seu suplente, Davi Fernandes da Silva. O presidente da Câmara de Osasco, Carmônio Bastos, por Lavínia Alves Novais e sua suplente, Ana Rafaella de Alencar.

O secretário de Comunicação, Thiago Silva, foi substituído por Isabelle Karoline e sua suplente Jamile Rodrigues. Enquanto que a juíza Élia Kinosita, por Vitória Coelho Rodrigues e sua suplente, Lorenna Vitoria da Silva.

O prefeito Rogério Lins aproveitou a ocasião para agradecer todos os profissionais da Educação pela dedicação e empenho com os alunos, principalmente dessa etapa de formação de personalidade. “Osasco é a cidade do trabalho, mas também é a cidade da família. Hoje é um dia de celebração da família. A gente tem que incentivar a participação das crianças, porque se as pessoas de bem não ocuparem os espaços, a gente a acaba facilitando para as pessoas mal-intencionadas. Tenho certeza que o que elas viveram hoje ficará marcado para sempre no coração dessas crianças”, destacou.