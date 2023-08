Período da Troca do Cartão Nosso Futuro será de 15 a 31 de agosto

O valor do dia 31 de agosto será depositado no novo cartão da bandeira Verocard Alimentação

Francine Maia

Foto: Caio Henrique

Mais de 34 mil famílias beneficiadas pelo programa Nosso Futuro terão seus cartões trocados a partir do dia 15/8. As entregas acontecerão no CATI (Centro de Atenção à Terceira Idade), na rua Dom Hercílio Turco, número 180, no Bela Vista, das 9 às 19 horas. Para a retirada do novo cartão que, após processo licitatório terá a bandeira Verocard Alimentação, será necessária a apresentação de documento original com foto do beneficiário.

As famílias que tiverem saldo no cartão utilizado da bandeira Alelo ainda poderão usar o valor remanescente até o seu fim, mas o próximo depósito do dia 31 de agosto será creditado no novo cartão Verocard.

As entregas serão realizadas por meio de um cronograma que divide as famílias entre as regiões dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) que são beneficiadas. Dezenas de funcionários estarão nos 13 dias de entregas e a previsão é que mais de 2,5 mil pessoas sejam atendidas diariamente no espaço, que ainda contará com outras secretarias oferecendo serviços aos munícipes.

Programa Nosso Futuro

O Nosso Futuro é o maior programa de Segurança Alimentar de todo o Brasil, administrado por uma Prefeitura. Ele tem o objetivo de auxiliar na qualidade da refeição das famílias em vulnerabilidade social e os cartões são utilizados para compra de alimentos e itens essenciais.

Os valores do Programa Nosso Futuro dependem da renda mensal e do número de crianças e adolescentes. Após preencherem o Cadastro Único, as famílias são subdivididas de acordo com o rendimento mensal, em baixa renda, pobreza e extrema pobreza, sendo que os valores do programa Nosso Futuro serão baseados nessas informações. O pagamento do benefício será realizado todo mês, de acordo com o calendário de pagamento divulgado pela Secretaria de Finanças.

O benefício é por família, então, ainda que na mesma família tenha mais de uma criança ou adolescente, o benefício será apenas um. Além disso, precisam cumprir algumas condicionalidades que são compromissos como manter crianças e adolescentes na escola e a carteira de vacinação em dia.

Outras informações podem ser obtidas no portal da Prefeitura (www.osasco.sp.gov.br/nossofuturo/) ou por meio da Central 156 (3651-7080).

SERVIÇOS :

Substituição do Cartão Nosso Futuro

Local: CATI (Centro de Atenção à Terceira Idade)

Endereço: Rua Dom Hercílio Turco, nº 180 – Bela Vista

Datas: Dias 15/8 – 16/8 – 17/8 – 18/8 – 21/8 – 22/8 – 23/8 – 24/8 – 25/8 – 28/8 – 29/8 – 30/8 e 31/8

Horário: Das 9h às 19h

Levar: Documento com foto original do beneficiário

CRONOGRAMA :

15/8/23 – Beneficiários da região CRAS Rochdale. Nomes de A ao J

16/8/23 – Beneficiários da região CRAS Rochdale. Nomes de K ao Z

17/8/23 – Beneficiários da região CRAS Bonança. Nomes de A ao J

18/8/23 – Beneficiários da região CRAS Bonança. Nomes de K ao Z

21/8/23 – Beneficiários da região CRAS Padroeira. Nomes de A ao J

22/8/23 – Beneficiários da região CRAS Padroeira. Nomes de K ao Z

23/8/23 – Beneficiários da região CRAS Munhoz. Nomes de A ao J

24/8/23 – Beneficiários da região CRAS Munhoz. Nomes de K ao Z

25/8/23 – Beneficiários da região CRAS 1º de Maio. Nomes de A ao Z

28/8/23 – Beneficiários da região CRAS Veloso. Nomes de A ao Z

29/8/23 – Beneficiários da região CRAS Santo Antônio. Nomes de A ao Z

30/8/23 – Beneficiários da região CRAS Piratininga. Nomes de A ao Z

31/8/23 – Beneficiários da região CRAS KM 18. Nomes de A ao Z