Prefeitura conclui restauração do Poli Ayrosa

Juliana Oliveira

Imagens: Caio Henrique e Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco, por meio das secretarias de Serviços e Obras (SSO), Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e Esporte, Recreação e Lazer (Serel), entregou na manhã de domingo, 6/8, reforma do Centro Esportivo Domingos Piteri, mais conhecido como Poli Ayrosa, localizado na rua Ciriema, 120, Vila Ayrosa. Acompanharam a entrega o prefeito Rogério Lins, o deputado estadual Gerson Pesssoa, secretários municipais, vereadores e lideranças comunitárias.

Com uma programação esportiva variada para marcar a entrega, os visitantes puderam usufruir do espaço que foi totalmente remodelado. Entre as novidades do local, que passou por ampla revitalização, estão duas novas quadras (futevôlei e beach tênis), melhorias nas quadras de futsal e handebol, campo de futebol, mesa para a prática do futmesa, revisão de elétrica, pintura, instalação de brinquedos e de equipamentos adaptados, academia ao ar livre, revisão dos vestiários e dos banheiros externos, além de espaço pet.

Para o titular da Serel, Rodolfo Cara, o Poli será um espaço que a comunidade vai usar muito. “Gostaria de agradecer a todas as secretarias que ajudaram a tornar esse sonho realidade e ao deputado Gerson Pessoa que trouxe a areninha para o Ayrosa. Osasco vem se tornando a cidade do esporte”.

O deputado Gerson Pessoa aproveitou a ocasião para anunciar a conquista de mais três areninhas para Osasco junto ao governo de Estado. “Minha missão como deputado é estreitar a relação do município com o Estado. Estou feliz em poder contribuir com a cidade”.

Em seu discurso, o prefeito Rogério Lins falou sobre a importância da Cia. da Polícia Militar que está sendo construída no local e que deve ser inaugurada nos próximos meses. “Esse espaço voltou para as famílias da nossa cidade. Gostaria de agradecer a cada pessoa que nos ajudou a chegar nesse dia tão importante. A gente passava por aqui e não dava alegria no coração. Era um equipamento que tinha tudo para ser maravilhoso, mas recebíamos muitas reclamações. Nosso maior desafio era encontrar uma solução para todos os apontamentos da comunidade, porque não era simplesmente consolidar um equipamento esportivo e de lazer, era muito mais que isso. Mas hoje, o Poli é entregue com muito mais estrutura e segurança”.