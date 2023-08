Juventude de Osasco se destaca no 1° Encontro da cidade

Júlia Santiago Oliveiro

Imagens: Isabela Claudino

Osasco marcou presença sexta-feira, 4/8, em Jundiaí, do 1° Encontro da Juventude para Gestores e Conselheiros Municipais da Juventude e Representantes da Sociedade Civil, organizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do governo do Estado.

O evento contou com a presença de diversos representantes públicos da juventude de São Paulo e outros estados do país, inclusive Juliano Borges, coordenador estadual de políticas para a juventude e presidente do conselho estadual da juventude de São Paulo, que idealizou e organizou todo o Encontro.

A cidade foi representada pela Secretaria Executiva da Infância e Juventude e participou da apresentação do tema “Cases de Sucessos de Gestores da Juventude”. A exposição consistiu na apresentação de projetos e eventos que Osasco propõe para a juventude da cidade.

“Participar desse encontro nos proporcionou o conhecimento de projetos e atividades que podemos trazer para Osasco. Apresentar a Secretaria Executiva da Infância e Juventude como case de sucesso é sinal de que estamos indo no caminho certo. Nossa construção é conjunta, ao lado da juventude da nossa cidade, e em parceria com o Estado e o governo federal. Só assim poderemos construir políticas públicas amplas e efetivas”, disse Vitória Silvestre, secretária executiva da Infância e Juventude de Osasco.

O 1° Encontro de Juventude serviu para reafirmar o comprometimento dos municípios de São Paulo com os jovens e estabelecer o contato entre órgãos públicos para o compartilhamento de ideias, projetos e até parcerias na criação de políticas públicas efetivas.

Para Ramirez Lopes, coordenador de políticas para a juventude da Prefeitura de São Paulo, é preciso dar holofotes para a juventude. “Eles já têm voz, mas necessitam de políticas públicas que os reconheçam e deem lugar a essas vozes”, disse.