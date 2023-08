Prefeito se reúne com moradores da zona norte em reunião participativa

Olga Liotta

Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, reuniu-se na terça-feira, 15/8, com moradores da zona Norte, em mais uma reunião do mutirão Amor Por Osasco. O encontro aconteceu na EMEF Benedicto Weschenfelder, no IAPI, e contou secretários, vereadores e lideranças locais.

O prefeito elencou algumas das principais obras já realizadas e entregues à população da zona Norte, entre elas, o maior Hospital Veterinário Público de Osasco, no Parque Mazzei; a maior creche do Brasil, o Mundo da Criança Guaçu Piteri, e a canalização do Rochdale.

Além disso, falou da revitalização de campos de várzea, como o Escrefo e Canaã; a construção da base da Polícia Militar no Ayrosa e o Centro Dia da Pessoa com Deficiência; das reformas de UBSs e entrega da UBS do Bonança. O chefe do Executivo ressaltou a revitalização do Parque Ecológico e Borboletário do Piratininga, que serão entregues em breve.

Olhando para o futuro, o prefeito destacou seu compromisso com o bem-estar da população e externou sua felicidade com a construção do Hospital da Criança e da Mulher no Piratininga, que será denominado “Celso Giglio”. Mencionou ainda que o deputado estadual Gerson Pessoa conseguiu a instalação de uma unidade do Bom Prato na zona Norte do município.

Durante ato oficial, o prefeito Rogério Lins foi apresentando aos moradores um a um o seu time de secretários municipais e suas respectivas áreas de atuação, delegando a eles as demandas apresentadas na reunião.

“É através da política que vamos transformando a vida das pessoas. Por mais que já tenhamos feito muitas coisas, sabemos que ainda há muito a se fazer. Mas é ouvindo a população que a gente consegue fazer mais. Esse é o principal motivo de estarmos aqui reunidos com vocês, ouvindo sugestões e reivindicações visando melhorias nos bairros”.

Rogério Lins retornará ao bairro na sexta-feira, 18/8, para atender aos moradores do Jardim Piratininga, Castelo Branco, Canaã e IAPI que não puderam comparecer na reunião, na “Prefeitura Móvel”, que está instalada dentro do estacionamento do Mundo da Criança.

O mutirão Amor por Osasco percorre semanalmente uma região nova na cidade, intercalando os períodos entre as zonas Norte e Sul, levando ações de zeladoria como poda de árvore, limpeza de bocas de lobo, remoção de entulho e veículos abandonados em vias públicas, tapa-buracos e pintura de faixas de pedestres, entre outros.