Escola de Xadrez França Garcia realiza dia repleto de atividades

Matheus S. Delfino

Foto: Divulgação

No sábado, 12/8, a Escola de Xadrez França Garcia apoiou a realização de dois eventos, além de contar com alguns de seus atletas disputando outras competições.

O Torneio de Xadrez, organizado pelo Professor Daniel Costa, foi realizado na parte da manhã, na Biblioteca Viriato Corrêa, na Vila Mariana (SP), e contou com uma partida simultânea em que o Mestre FIDE Wagner Madeira enfrentou 21 enxadristas ao mesmo tempo.

O evento teve como objetivo difundir a modalidade, integrando o projeto desenvolvido por Daniel Costa nas bibliotecas públicas de São Paulo. O Mestre FIDE Wagner teve como resultado do evento 19 vitórias e 2 empates.

“Osasco apoia o atleta com o programa Bolsa-Atleta e ele devolve o apoio treinando alunos de escolas públicas que não têm recursos para pagar professor particular. Portanto, um trabalho essencial de difusão, na linha adotada pela nossa Escola de Xadrez”, comentou Wagner.

No período da tarde, a Casa do Povo, no Bom Retiro, Capital, recebeu o Grande Mestre Renato Quintiliano para uma partida simultânea contra 30 enxadristas. Renato teve um desempenho de 29 vitórias e 1 derrota, perdendo apenas para o osasquense Eurípedes Leal.

Ainda no sábado, os enxadristas osasquenses Arthur Chen e Cauã Santos foram destaques no SP Open, em competição realizada no Colégio Augusto Laranja, em Moema, em evento organizado pelo Grande Mestre Krikor Mekhitarian.

Arthur e Cauã ficaram em segundo e quarto lugares, respectivamente, em suas categorias, resultado que lhes garantiu a classificação para a etapa final em novembro.

Fechando o sábado, Davison Ribeiro disputou um torneio rápido com mais de 80 jogadores e finalizou a competição na terceira posição.

Daniel e Renato são contemplados pelo Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

“A Escola de Xadrez França Garcia é muito conceituada dentro da modalidade e sempre atua no mais alto nível. Esse sábado repleto de atividades, demonstra isso”, declarou o secretário de Esporte, Rodolfo Cara.