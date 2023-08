Programa “d.tech” oferece bolsas integrais em cursos gratuitos de tecnologia.

Divulgação

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide), informa que o iFood Osasco, em parceria com a Escola Korú e a Potência Tech, patrocinadora do programa “d.tech: digitalizando o futuro”, está com inscrições abertas para cursos gratuitos visando o desenvolvimento profissional na área de tecnologia.

As vagas são limitadas e é preciso acessar o site para se inscrever até o dia 25/8.

Para se inscrever em uma das 128 bolsas integrais para ambos os cursos, é preciso atender aos seguintes requisitos:

. Possuir ensino médio completo no momento da inscrição

. Ser maior de 18 anos

. Ser residente legal do Brasil e possuir domínio da Língua Portuguesa

. Ter renda familiar mensal, menor ou igual a R$2.000,00 por pessoa

. Possuir disponibilidade de tempo e deslocamento para participar das aulas remotas ao vivo e presenciais

. Demonstrar interesse e motivação para aprender e se desenvolver na área de tecnologia

. Ter disponível durante as aulas: um computador com processador core 5 ou 7 (8ª geração em diante), ao menos 8GB de RAM, preferencialmente em SSD ao invés de HD, acesso à internet e ao sistema operacional Windows.

. Não é necessário ter experiência prévia para participar.

Com início previsto para setembro de 2023 e término em março de 2024, o “d.tech” é um programa visionário que oferece bolsas de estudos integrais para os cursos de Desenvolvimento de Software Full Stack e Engenharia de Dados, sem necessidade de experiência prévia.

O curso de Desenvolvimento de Software Full Stack será totalmente remoto, com todas as aulas realizadas em formato online – síncrono ou assíncrono. As aulas acontecerão todas às segundas, terças e quartas, às 19h. O curso é projetado para fornecer uma base sólida, abordando a experiência essencial, desde Lógica de Programação até Cloud Computing, permitindo adquirir habilidades necessárias para criar aplicativos atraentes e independentes.

Já o curso de Engenharia de Dados será realizado em formato híbrido: remoto e presencial, também às 19h. As aulas presenciais ocorrerão às segundas-feiras dentro do escritório do iFood, localizado na Avenida dos Autonomistas, 1496 – Vila Yara, e as aulas remotas acontecerão às terças e quartas, às 19h.

O curso de Engenharia de Dados aborda questões fundamentais em Banco de Dados, Ecossistema Big Data e Cloud Computing, preparando o aluno para enfrentar os desafios do mundo dos dados.

Fique atento porque o processo seletivo do “d.tech” é composto por três etapas:

1 – Inscrição: é preciso realizar um cadastro no site, fornecendo as informações básicas. Esta etapa está aberta de 1/8 até 25 de agosto.

2 – Aula e Teste Online: Experimentação e conclusão de um teste sobre o conteúdo aprendido num dos cursos da Escola Korú.

3 – Entrevista Coletiva: Momento de compartilhar sua jornada com o time da Korú, conhecer outras pessoas e saber mais sobre a escola, o programa, os cursos etc.

O programa oferece um total de 64 bolsas integrais para ambos os cursos. Essa é uma chance única de se inscrever em cursos que normalmente custariam R$ 12.480,00.

Serviço

Para mais informações e inscrições, visite o site oficial do programa:

Horas/aulas

Desenvolvimento de Software

100% remota

Lógica de Programação [6h]

Gestão de projetos, produtos e segurança da informação [12h]

Desenvolvimento Front-end [24h]

Desenvolvimento Back-end [24h]

Dados [18h]

Cloud Computing [18h]

Tendências de mercado [12h]

Engenharia de Dados

Híbrida, com 1 aula presencial por semana, dentro do escritório do iFood em Osasco

Lógica de Programação [6h]

Gestão de projetos, produtos e segurança da informação [12h]

Banco de dados [24h]

Ecossistema Big Data [24h]

Ingestão de dados [18h]

Cloud Computing [18h]

Tendências de mercado [12h]