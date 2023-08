Vistoria do prefeito ao progresso das obras do Centro Esportivo Domênico Spidaletti

Marco Borba

Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhou sexta-feira, 18/08, juntamente com os secretários Rodolfo Cara (Esportes), Waldyr Ribeiro (Obras), Ribamar Silva (Casa Civil), e os vereadores Carmônio Bastos (presidente da Câmara Municipal), Fábio Chirinhan e Délbio Teruel, o andamento das obras de reforma e ampliação do Centro Esportivo Domênico Spidaletti, situado na equina das ruas Alexandre Baptistone e Vitório Tafarello, no bairro Km 18.

Segundo Rodolfo Cara, na obra foram trocadas as pastilhas de revestimento das duas piscinas (ambas contam com sistema hidráulico e aquecedores independentes). A maior tem 20 m x 15 m. A menor foi ampliada (agora tem 20 m x 8 m) e recebeu rampa de acessibilidade para cadeirantes.

As duas piscinas serão usadas para aulas de natação e hidroginástica, sendo que a maior voltará a receber os treinos da equipe de alto rendimento da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, que no momento utiliza o centro aquático do CEU Santo Antônio.

Assim que o centro esportivo estiver pronto, poderá ser usado futuramente para competições oficiais, como algumas etapas do Campeonato Paulista de Natação e Jogos Abertos do Interior.

Também foram reformados os banheiros, vestiários e salas administrativas e construída uma academia (crossfit) para atividades físicas no local onde antes havia um estacionamento.

“Temos trabalhado continuamente nos últimos anos para melhorar a infraestrutura dos nossos centros esportivos. Isso é fundamental para que a população e nossos atletas tenham espaços mais adequados para as práticas esportivas”, disse Lins.

Iniciada em 2021, a reforma deve ser concluída até o final deste ano, segundo o secretário de Obras, Waldyr Ribeiro.