Osasco dá início ao ciclo de encontros do programa Famílias Fortes

Olga Liotta

Ysabelle C. Castro

Na quinta-feira, 17/8, a Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar (Sefam) da Prefeitura de Osasco lançou o ciclo do Programa Famílias Fortes, metodologia de prevenção de comportamentos de risco destinada a famílias com filhos entre 10 e 14 anos, visando o fortalecimento dos vínculos familiares e o desenvolvimento de habilidades parentais e socioemocionais.

Para este primeiro ciclo de aplicação foram escolhidas 8 escolas municipais (4 da zona sul e 4 da zona norte) de ensino fundamental utilizando como critério de seleção a quantidade de beneficiários do Programa Nosso Futuro (de transferência de renda) com filhos matriculados no quinto ano e que funcionam à noite, horário em que ocorrem as reuniões (entre 18h30 e 21h). Em cada uma dessas escolas serão atendidas inicialmente 15 famílias, totalizando 120 famílias no primeiro ciclo.

As escolas participantes dessa primeira semana foram a EMEIEF Renato Fiuza Teles (zona sul) e a EMEF Terezinha Martins (zona norte). No encontro, os pais ou responsáveis se reuniram em uma sala e os filhos em outra.

Os adultos receberam orientações de normas de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Já os filhos aprenderam habilidades para interação pessoal e social. Ao término das oficinas, pais e filhos se reuniram numa mesma sala onde praticaram as habilidades aprendidas em atividades com o intuito de aumentar a coesão familiar e o envolvimento positivo dos filhos na família.

Para a condução dos encontros, a Sefam conta com facilitadores que abordam os temas a serem trabalhados com as famílias. O programa visa promover o bem-estar dos membros da família a partir do fortalecimento de vínculos e do desenvolvimento de habilidades parentais e sociais.

“Foi uma experiência incrível. É gratificante observar que pude ajudar os pais a entenderem como eles podem melhorar o seu comportamento com os filhos e desbloquear os seus próprios conflitos existenciais. Foi uma troca de informações que me deu muita satisfação. Me senti realizada como pessoa. Quero me aprimorar para poder colaborar com esse novo caminho que quero seguir”, disse a facilitadora Leila Saadi.

Além de ensinar pais e filhos a desenvolverem maneiras eficazes de comunicação e relacionamento, o Famílias Fortes busca mostrar a importância de apoiar seus filhos no quesito disciplinar e orientar de forma eficaz, administrar o estresse e a pressão dos amigos, entre outros benefícios, destaca Marcelo Couto, secretário da Família, Cidadania e Segurança Alimentar.

“Ajudar os pais a desenvolverem estratégias adequadas de interação e comunicação com os filhos é fundamental para promover o fortalecimento dos vínculos familiares e prevenir o uso de álcool e outras drogas, o mau rendimento escolar, a violência e uma série de outros comportamentos que comprometem o desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. Por isso, estamos felizes com o início da implementação do Famílias Fortes, resultado de uma parceria entre a secretarias da Família, da Educação e da Assistência Social”, comentou Marcelo Couto.

O que é o Famílias Fortes?

Diversos estudos têm demonstrado que a melhora na qualidade das relações familiares, a partir do treinamento de habilidades parentais e socioemocionais, favorece o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, previne comportamentos de risco tais como o consumo de álcool e drogas, o abandono escolar, o envolvimento com violência, a iniciação sexual precoce e a gravidez na adolescência.

Nesse contexto, foi desenvolvido o Famílias Fortes (PFF-BR 10-14), que é uma adaptação à realidade brasileira do Strengthening Families Programme (SFP-UK), elaborado no Reino Unido pela Oxford Brookes University.

É uma metodologia de sete encontros semanais para famílias com filhos entre 10 e 14 anos que visa promover o bem-estar dos membros da família, fortalecer os processos de proteção e construção de resiliência familiar e reduzir os riscos relacionados a comportamentos problemáticos.