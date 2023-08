Construção de quadra esportiva no Canaã faz parte de projeto maior de melhorias na zona Norte

Marco Borba

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco inaugurou sábado, 19/08, a quadra de esportes do Jardim Canaã, na zona Norte. No espaço os moradores poderão praticar futsal, vôlei e basquete. A obra foi realizada pela Secretaria de Habitação e o entorno recebeu academia ao ar livre e playground com brinquedos novos para a diversão das crianças. O prefeito Rogério Lins acompanhou a cerimônia juntamente com o deputado estadual Gerson Pessoa, secretários municipais e vereadores.

A área de lazer integra um conjunto de intervenções que já estão sendo feitas no Canaã e nas divisas com o Jardim Rochdale e Jardim Piratininga, como canalização do Braço Morto do Tietê, e outras que serão entregues futuramente.

“Esse conjunto de obras vai marcar a história do bairro e a vida de muitas famílias. Mas eu quero fazer um pedido. É preciso que as famílias não apenas frequentem esses espaços, mas também ajudem a cuidar, a preservar, senão acaba. Não é admissível que continuem jogando lixo nos terrenos e às margens do córrego”, disse o prefeito.

Segundo o secretário de Habitação, Pedro Sotero, em aproximadamente 60 dias deverá ser concluída a primeira travessia da Transversal Norte. Ao todo são oito pontes interligando um lado ao outro da via, que está sendo aberta dos dois lados do córrego.

Quando finalizada, a Transversal ligará as avenidas Presidente Kennedy e Presidente Médici, o que ajudará a diminuir o fluxo de veículos na Avenida Getúlio Vargas.

Também estão previstas a construção do Parque do Nordestino (na área do antigo piscinão), da Praça da Juventude (onde hoje funciona o Parque das Bicicletas) e tamponamento do canal que passa por debaixo da rodovia Castello Branco, local de onde partirá a ponte que ligará aquela região da zona Norte ao centro de Osasco (Avenida Marechal Rondon). Um trecho da ponte passará por debaixo da rodovia e outro por cima da linha de trem.

De acordo com a Habitação, ao todo são oito frentes de trabalho naquela região ao longo de 2,5 quilômetros de extensão.

Os moradores da localidade prestigiaram a entrega da quadra de esportes e estão ansiosos pela conclusão das demais benfeitorias. “Aqui era um lugar esquecido. Nesse terreno e ao longo do córrego só havia mato, lixo e entulho, triste de ver. Agora estão vindo as melhorias. Com essa quadra a garotada terá um lugar para se divertir e os adultos uma academia para se exercitar”, disse a dona de casa Maria de Jesus Malaquias, 50 anos.

Ela estava acompanhada da filha Vanessa Malaquias, 19, que recentemente concluiu o curso de dança na Fábrica de Cultura, inaugurada perto dali, no ano passado. O projeto é parceria da prefeitura com o governo do Estado e oferece diversos cursos para jovens de famílias de baixa renda. “Os cursos são bem legais. Agora estou estudando para ser instrutora de dança”, conta a estudante.