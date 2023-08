Novas inovações são adicionadas ao Programa Eu Tenho Futuro na rede municipal de Osasco

Kelly Cerqueira

Foto: Lucas Souza

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco tem o compromisso de oferecer uma educação de excelência para todos os alunos e o programa “Eu tenho Futuro” apresenta, no segundo semestre escolar, ainda mais inovação e aprendizado para todas as unidades escolares.

O programa, que abrange estudantes, equipe pedagógica e famílias, continua proporcionando experiências enriquecedoras na Rede Municipal de Ensino, tais como o “Mais Tempo na Escola”, que está com atividades para garantir a jornada complementar dos alunos no contraturno escolar. Além disso, as oficinas retomaram seus projetos e atividades pedagógicas nas escolas de ensino fundamental.

Nas unidades de educação infantil, o projeto “Informática na Escola” fomenta o uso da tecnologia em prol da aprendizagem e vem engajando alunos e professores na linguagem digital, inovando a prática pedagógica e envolvendo os educandos em ações que desenvolvem a criatividade e a lógica de programação virtual.

As visitas do “Escola na Minha Casa” continuam apoiando pais e toda a comunidade escolar a construírem uma relação saudável e eficaz na busca incessante pelo aprendizado das crianças, oferecendo palestras e ações conjuntas e disseminando conhecimento e estratégias para auxiliar a todos nessa jornada de desenvolvimento do aprendizado.

As formações do projeto “Escola de Educadores” retornam com encontros enriquecedores, permeando a aprendizagem docente com foco em estratégias inovadoras de ensino e aprendizagem. Os espaços coletivos de formação de professores proporcionam experiências diferenciadas, inspirando e engajando educadores a planejar atividades escolares com base nas melhores práticas educativas.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, reforça com entusiasmo o compromisso de Osasco com a excelência do ensino e com o bem-estar de toda a comunidade escolar. “O prefeito Rogério Lins tem buscado elevar os padrões educacionais e criar um ambiente acolhedor e inspirador para nossos alunos e profissionais da educação. Trabalhamos incansavelmente para oferecer o melhor pela educação em nossa cidade, investindo em ações pedagógicas inovadoras que impulsionem o desenvolvimento integral de cada criança. Nosso objetivo é proporcionar um ensino que vá além das salas de aula, preparando os estudantes para enfrentarem os desafios do mundo atual e contribuírem positivamente para o futuro de nossa sociedade”, completou.