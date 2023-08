Prefeito anuncia novas construções em Santa Maria: UBS, creche e ecoponto

Marco Borba

Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou terça-feira, 22/8, durante reunião do mutirão Amor por Osasco com moradores do Santa Maria, na Emeief Messias Gonçalves da Silva, que uma nova Unidade Básica de Saúde será construída no bairro.

O atendimento hoje ocorre em uma área que pertence à igreja católica. A previsão é de que em breve seja aberto processo licitatório para escolher a empresa que executará o serviço, que deverá ser iniciado entre o final deste ano e início do próximo.

“Essa região merece um espaço maior para um melhor atendimento das pessoas. Vamos iniciar o mais breve possível e entregar já em 2024, com horário estendido, até as 19h. Será ao lado da creche (inaugurada pela prefeitura em 2019)”, disse o chefe do Executivo, que anunciou ainda que o bairro deverá ganhar uma nova creche (obras também devem ser iniciadas até o final do ano) e um ecoponto (para onde a população pode levar sobras de material de construção em pequenas quantidades; vidro; madeira; papelão; plástico e garrafas pet para reciclagem).

Osasco conta hoje com oito ecopontos (confira endereços em www.osasco.sp.gov.br). Caso a pessoa não tenha como levar seu material inservível para esses locais, pode agendar a retirada pelo telefone 156 da prefeitura.

Rogério Lins reafirmou também que o Santa Maria contará futuramente com uma das duas estações de metrô da linha marrom, que ligará Cotia ao bairro do Sumaré, na capital paulista. A outra estação prevista para Osasco é a Victor Civita. A linha terá 29 km de extensão.

“A passagem do metrô por aqui terá inúmeros benefícios, um deles é a valorização dos imóveis. Já tem projeto licitado. O governo do Estado estendeu essa linha até Cotia para diminuir o impacto do trânsito na (rodovia) Raposo Tavares”, comentou Lins.

O mutirão ocorre simultaneamente no Santa Maria, Metalúrgicos e Raposo Tavares. Nos últimos anos aquela região recebeu obras de infraestrutura da prefeitura, como instalação de lâmpadas de led em vias públicas, pavimentação, a construção de creches e, em breve, será instalado gramado sintético no campo do Jardim Belmonte, entre outras intervenções.

Nas reuniões do mutirão, em que são feitos serviços urbanos, como poda de árvore, limpeza de bocas de lobo, tapa-buraco, remoção de veículos abandonados e entulho, entre outros, prefeito e secretários municipais ouvem sugestões e reivindicações visando melhorias nas localidades.

Lins também enumerou outras benfeitorias em andamento na cidade, entre elas a entrega de notebooks (22 mil) para professores e alunos do terceiro ao quinto anos do ensino fundamental e a construção do Hospital da Criança e da Mulher, no Jardim Piratininga, cujas obras deverão ser concluídas em 2024.