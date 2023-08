Osasco adere à Declaração de Veneza e é integrada em iniciativa global

Juliana Oliveira

Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e o secretário da Família, Cidadania e Segurança Alimentar (Sefam), Marcelo Couto, assinaram na quarta-feira, 23/08, a Declaração de Veneza incluindo Osasco no projeto internacional “Cidades Inclusivas para Famílias Sustentáveis”. A cerimônia realizada na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, contou com as presenças da vice-prefeita Ana Maria Rossi, do deputado estadual Rogério Santos e do delegado da Federação Internacional para Desenvolvimento das Famílias (IFFD), Rodolfo Barreto Canônico, organização que possui assento no Conselho Econômico e Social da ONU.

Com a assinatura do documento, Osasco passa a integrar uma rede internacional de cidades que expressam o seu compromisso em construir e compartilhar políticas mais acolhedoras para as famílias.

O projeto de iniciativa da Federação Internacional para o Desenvolvimento das Famílias (IFFD), organização que possui assento no Conselho Econômico e Social da ONU, visa assegurar que cidades sejam inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, por meio da coordenação efetiva de políticas e investimentos em áreas como habitação, novas tecnologias, educação, saúde, segurança, meio ambiente, acessibilidade, lazer e turismo, entre outros, às famílias vulneráveis.

A ação integra o compromisso da administração municipal com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela Agenda 2030.

Durante o evento, o prefeito Rogério Lins fez questão de destacar que das 5,5 mil cidades brasileiras, somente 7 assinaram a Declaração de Veneza e Osasco é uma delas. “Nosso objetivo é deixar uma cidade cada vez mais acolhedora para a família, com mais medidas protetivas e que a gente possa, em todas as políticas públicas, fazer com que a família fique mais forte, mais protegida e possa ir mais longe”.

O secretário Marcelo Couto reforçou que constituir família é um direito reconhecido na Declaração Universal de Direitos Humanos, cujo exercício está diretamente relacionado com as condições que as pessoas encontram no ambiente em que vivem. “A participação na rede de Cidades Inclusivas para Famílias Sustentáveis permitirá ao município de Osasco aprimorar as suas ações, a partir daquilo que vem dando certo em outros lugares, mas também compartilhar com o mundo aquilo que tem sido feito por aqui nas diferentes áreas que afetam a vida das famílias”, destacou.

Para o delegado da IFFD, Rodolfo Barreto Canônico, o objetivo de qualquer rede de cidades é a troca de experiências e apoio recíproco. “A rede oferece a Osasco projeção internacional, tendo suas ações reportadas à ONU, além de acessar ferramentas que poderão ser importantes para a construção da política pública. Parabenizo a Administração pela adesão”.

Já o deputado Rogério Santos aproveitou para salientar a importância do documento para Osasco. “Esse momento tão especial de assinar a Declaração de Veneza coloca a cidade no cenário internacional no tema família. Nossa meta é atuar cada vez mais no fortalecimento de políticas públicas objetivas”, afirmou.

Também prestigiaram o evento os secretários municipais José Carlos Vido (Assistência Social), Sérgio Di Nizo (Governo), Débora Lapas (Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade), Amanda França (Executiva de Políticas da Promoção da Igualdade Racial), Fábio Grossi (chefe de gabinete), o secretário da Família de Barueri, Silvio Macedo, os vereadores Josias da Juco e Juliana Ativoz, a presidente da OAB Osasco, Maria José Bonetti, e os secretários mirins da Família, José Ricardo e Ana Cristina.