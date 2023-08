Vacinação é realizada pela Prefeitura no Dia Mundial de Combate à Raiva

Juliana Oliveira

Em alusão ao Dia Mundial contra a Raiva, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, com a Gerência de Controle de Zoonoses e Arboviroses, vai disponibilizar no próximo 30/09, mil doses de vacina antirrábica para cães e gatos. Tutores interessados devem comparecer das 9h às 16h, no Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ), localizado na Avenida Sport Club Corinthians, 1730, Jardim das Flores. Não é necessário agendamento prévio. A vacinação é extremamente importante para proteger seu pet.

A raiva é uma infecção viral transmitida pela saliva de animais infectados, geralmente através de mordidas e arranhões. Após o contato com a pele lesionada, o vírus entra no corpo e chega ao cérebro, causando inchaço ou inflamação. Em caso de acidente com mordedura de animais suspeitos, deve-se procurar imediatamente uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para avaliação do protocolo pós-exposição, para prevenção da doença, além disso o animal mordedor deve ficar em observação por 10 dias.

Pessoas e animais que tenham contato com morcegos, ou se encontrarem morcegos desorientado voando durante o dia ou caído no chão, devem procurar atendimento médico ou médico veterinário e entrar em contato com o NCZ.

A aplicação das vacinas segue normalmente às terças, quartas e quintas-feiras, das 9h às 12h e das 13h às 16h, com agendamento prévio realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (11) 3599-5088.

