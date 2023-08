Ministério da Cultura faz repasse para produções culturais e audiovisuais em Osasco

Olga Liotta

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Osasco recebeu este mês do Ministério da Cultura (MinC) o repasse da Lei Paulo Gustavo destinado ao setor artístico da cidade. A lei visa apoiar as produções audiovisuais, as salas de cinema, os cineclubes, os festivais e as demais áreas da cultura.

Segundo o secretário Paulinho Samba de Rua, o recurso destinado é de mais de R$ 5 milhões e está designado para projetos e ações culturais na cidade.

As ações foram decididas de modo participativo, por meio de Consulta Pública, oito seminários com a participação popular separados por segmentos artísticos e culturais, e duas assembleias gerais com o intuito de levantar as demandas do setor e discutir a viabilização dos recursos, dentre os quais editais de projetos audiovisuais e culturais, chamamentos públicos, capacitação, programas de fomento, entre outros.

“Desde o início do processo, nossa gestão priorizou a construção de forma participativa, com abertura, possibilitando a participação de todos. Osasco também já manifestou o interesse em receber outro recurso que será redistribuído (para outras ações artísticas-culturais) e aguardamos a aprovação do MinC”, comentou Paulinho.