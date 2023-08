Entrega das novas instalações da Farmácia Central e da Central de Regulação pela Prefeitura.

Juliana Oliveira

Caio Henrique

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado do secretário de Saúde, Fernando Machado, entregou na sexta-feira, 24/08, as novas instalações da Farmácia Central e da Central Regulação (Central de Marcação de Consultas). Os dois serviços passam a funcionar na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 272, no Centro. A novidade fica por conta da Farmácia Central, que teve seu horário ampliado e passa a atender de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Também prestigiaram a entrega, o deputado estadual, Gerson Pessoa, e o presidente da Câmara de Osasco, Carmônio Bastos.

A Farmácia Central reúne os medicamentos de alto custo, antes distribuídos na Policlínica Zona Norte, agora com espaço mais amplo e arejado, com estacionamento, tornando o atendimento ao munícipe muito mais eficiente.

Já a Central de Regulação de Vagas é responsável pelo gerenciamento e agendamento das consultas, exames e cirurgias da rede municipal de Saúde. Funciona da seguinte forma: com os encaminhamentos oriundos da UBS, a Central busca as vagas nos serviços internos municipais e nos externos do Estado de São Paulo, que são as vagas referenciadas.

De acordo com o prefeito, no novo endereço, os dois serviços terão mais espaço e conforto para o atendimento da população e, no caso da Farmácia um novo sistema eletrônico de senhas e novo sistema de acondicionamento dos medicamentos. “Também contamos com mais atendentes para que o atendimento seja mais ágil, garantindo um fluxo mais rápido e menos tempo de espera. O local também é acessível para a população, próximo a pontos de ônibus e a estação de trem”.

Serviço

Farmácia Central

Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 272 – Centro Osasco – SP

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Agendamentos

Telefones: (11) / 2183-3523 / 2183-3524 / 2183-3525 / 2183-3526 / 2183-3527 / 2183-3528. O munícipe deve agendar para a semana em que for retirar o medicamento.